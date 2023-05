Tencent Cloud se junta à Extreme Digital Solutions (EDS) para fornecer serviços de nuvem de alta qualidade no Brasil

A Tencent Cloud firmou uma parceria com a Extreme Digital Solutions (EDS) para municiar organizações com soluções de infraestrutura de nuvem seguras, confiáveis e econômicas, impulsionando o desenvolvimento da nuvem no Brasil

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Tencent Cloud anunciou hoje que uniu forças com a integradora de tecnologia brasileira Extreme Digital Solutions (EDS) para disponibilizar os serviços da Tencent Cloud aos clientes da EDS. A parceria reúne a experiência de ambas as partes como líderes em suas áreas, expandindo as soluções e serviços de nuvem disponíveis no Brasil e acelerando o desenvolvimento da nuvem no país.

Como um broker e integrador de nuvem, a EDS é impulsionada por sua missão de ajudar as organizações a implementar processos mais simples e eficientes. Por meio da parceria recém-criada, a EDS agora tem maior capacidade para alcançar sua missão por meio da extensa gama de recursos de computação em nuvem da Tencent Cloud. Juntas, a EDS e a Tencent Cloud visam ajudar as empresas a atingir suas metas de transformação digital, fornecendo soluções de infraestrutura em nuvem seguras, confiáveis e econômicas, resultando em maior eficiência comercial, melhor experiência do cliente e maior competitividade no mercado.

A Tencent Cloud e a EDS demonstraram sua capacidade excepcional por meio de seu trabalho no edital multinuvem do Ministério Público Federal (MPF) para a aquisição de serviços gerenciados de computação em nuvem sob o modelo de broker, sendo reconhecidos em abril de 2023 como vencedores de um contrato de três anos.

Em 2021, a Tencent Cloud lançou seu primeiro Internet Data Center (IDC) em São Paulo, Brasil, expandindo a rede global da Tencent Cloud em 26 regiões e 70 zonas de disponibilidade. Este momento marcou a entrada oficial da Tencent Cloud no mercado latino-americano e destacou o compromisso da empresa com a digitalização mundial.

Yolanda Li, vice-presidente da Tencent Cloud International e chefe da Tencent Cloud Americas, comentou: "O futuro parece muito mais brilhante para organizações que usam infraestrutura em nuvem ou para aquelas que estão apenas iniciando suas jornadas de transformação digital no Brasil. Esperamos colaborar com a EDS para reforçar sua missão de apoiar os clientes a tornar seus processos mais ágeis e inteligentes. Os produtos e soluções em nuvem altamente confiáveis e de alta qualidade da Tencent Cloud, em parceria com os serviços profissionais da EDS, são definidos para aumentar as capacidades de empresas e negócios, ao mesmo tempo em que aceleram o desenvolvimento da nuvem no país".

Jonatas Mattes, CTO da Extreme Digital Solutions, disse: "No centro da Extreme Digital Solutions está a crença de que a tecnologia deve ajudar as empresas a adotar processos mais simples e eficientes. Com essa filosofia em mente, estamos entusiasmados em garantir essa parceria com a Tencent Cloud para integrar seus produtos seguros e confiáveis aos sistemas de nossos clientes."

Gustavo Rabelo, CEO da Extreme Digital Solutions, expressou: "Como um integrador de tecnologia líder no Brasil, esperamos ter sucesso contínuo por meio de nossa parceria com a Tencent, compartilhando o objetivo de fornecer soluções de ponta para nossos clientes. Aproveitando nossos respectivos conhecimentos e ampla experiência, a EDS e a Tencent Cloud trabalharão lado a lado na concepção e implementação de soluções customizadas que criam sistemas ágeis e inteligentes para organizações no Brasil."

Sobre a Extreme Digital Solutions

A Extreme Digital é uma integradora de soluções tecnológicas brasileira com a missão de tornar as organizações mais simples e eficientes. A EDS faz parte do Extreme Group, holding em franca expansão que agrega também as empresas O3S e Beyond. Como grupo econômico, atuam apoiando os clientes na busca por resultados, tornando os processos mais ágeis e inteligentes, através do desenvolvimento de produtos próprios, com foco em serviços profissionais de alto valor agregado e implementando tecnologias dos maiores fabricantes globais.

Sobre a Tencent Cloud

A Tencent Cloud, uma das principais empresas de nuvem do mundo, está comprometida em criar soluções inovadoras para resolver problemas do mundo real e permitir a transformação digital para indústrias inteligentes. Por meio de nossa extensa infraestrutura global, a Tencent Cloud fornece às empresas em todo o mundo produtos e serviços de nuvem estáveis e seguros, líderes do setor, aproveitando avanços tecnológicos como computação em nuvem, análise de Big Data, IA, IoT e segurança de rede. É nossa missão constante atender às necessidades das indústrias em todos os setores, incluindo as áreas de jogos, mídia e entretenimento, finanças, saúde, propriedade, varejo, viagens e transporte.

FONTE Tencent Cloud

SOURCE Tencent Cloud