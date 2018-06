Tencent Music Entertainment en ZRTG versterken het nieuwe driejarige strategische samenwerkingsverband

De samenwerking tussen de twee technologie- en entertainmentreuzen zal zorgen voor een verscheidenheid aan diensten en verbeterde interactieve functies voor gebruikers. In de komende drie jaar zullen TME en ZRTG experimenten uitvoeren met betrekking tot het maken van liedjes voor films en televisie en het produceren van verschillende originele muziekshows, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de voordelen van beide platforms om te helpen bij het laten groeien van muziekmerken. Het samenwerkingsverband zal ook de mogelijkheden voor creatieve samenwerking verkennen op het gebied van reclame en marketing.

Cussion Pang, CEO van Tencent Music Entertainment Group, legde uit dat het diepgaande samenwerkingsverband met ZRTG, de samenwerking voor zowel Tencent Music Entertainment en het tv-netwerk zal versterken. "Het zal nieuwe kansen bieden voor beide partijen door entertainment aan te bieden door middel van meer kanalen, het creëren van een coöperatief productiemodel met nieuwe Intellectuele eigendommen (IE's), het genereren van ideeën voor programmasamenwerking en het benutten van nieuwe advertentiemogelijkheden. Dit zal ertoe leiden dat onze content verrijkt zal worden, en dat de eco-keten van de muziekindustrie uitgebreid zal worden, waardoor er een geweldige ruimte voor muziek en televisie geopend zal worden."

Lv Jianchu, president (voorzitter) van ZRTG, zei dat beide partijen enthousiast zijn over het samenwerkingsverband, omdat het meer mogelijkheden biedt om de waarde van goede content en intellectuele eigendommen (IE's) te ontwikkelen en verbeteren. "Naarmate we samen voorwaarts gaan, zullen we programma's ontwikkelen die gericht zijn op het coördineren van de distributie van onze IE op meerdere mediaplatformen, waarbij synergiën gecreëerd worden tussen ons tv-netwerk en Tencent Music Entertainment."

Hoewel TME en ZRTG door de jaren heen op verschillende niveaus hebben samengewerkt, waarbij aanzienlijk succes behaald werd met betrekking tot de aansluiting van televisie op nieuwe mediaplatforms, zal deze nieuwe strategische samenwerking tussen TME en ZRTG tot doel hebben nieuwe inspiratie te creëren voor de cross-over van internet en traditionele media, waardoor beide bedrijven succesvol kunnen zijn op het gebied van content, kanalen en gebruikerservaringen.

Als de leider in het produceren van content met muziekthema's, heeft ZRTG een populaire variëteit aan shows ontwikkeld, zoals Sing! China, Sound of My Dream [Klank van mijn droom] en New Year's Concert [Nieuwjaarsconcert]. De samenwerking met TME is een natuurlijk proces omdat de strategieën van de bedrijven, voor het verbeteren van de waarde van hun content, met elkaar overeenkomen.

Tegelijkertijd heeft TME een platformmatrix voor muziek vastgesteld met QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, Wesing en Kugou Live Streaming, waardoor gebruikers kunnen genieten van het streamen van gesynchroniseerde content zonder vertragingen, en met betrokkenheid van de gemeenschap, alsmede live karaoke en live uitzendingen met realtime interactie. Met hun focus op innovatie en online distributie, kan TME de dekking van en invloed op ZRTG's content uitbreiden.

Over Tencent Music Entertainment Group

Tencent Music Entertainment Group (TME) is in China een toonaangevende leverancier van entertainmentdiensten op het gebied van muziek, een pionier van digitale muziek en een toonaangevend bedrijf voor online muziekdiensten. De groep bestaat uit bedrijven die gericht zijn op het streamen van muziek: QQ Music, Kugou Music en Kuwo Music; platforms voor sociale muziekuitwisseling: Wesing, 5Sing; entertainmentbedrijven voor live uitzendingen: Kugou Live en Kuwo Star; leverancier van digitale muziekcontent: Ultimate, en Tencent Musician, TME's oorspronkelijke muziekplatform, die het meest uitgebreide muziekaanbod levert in de Chineessprekende wereld.

TME is toegewijd om een volledig assortiment van muziekdiensten te verstrekken. Het biedt klanten een gevarieerd assortiment van muziekcontent van hoge kwaliteit en interactieve productervaringen, waaronder: audiovisuele diensten, platforms voor sociale muziekuitwisseling, karaoke, platformen voor het delen van live muziek, live uitzendingen, en het creëren van content door amateurs. De groep is niet alleen een gemak voor Chinese musici, en een hoogwaardige omgeving bevorderlijk voor originele creaties, het biedt tevens uitgebreide gebruikerspromotie en een creatieplatform voor zowel Chinese als internationale aanbieders en leveranciers van content.

Over Zhejiang Radio and Television Group

Zhejiang Radio & Television Group (ZRTG) werd in 2001 in Hangzhou, China opgericht om het aanbod van lokale tv-zenders in de provincie uit te breiden. Sindsdien is ZRTG uitgegroeid tot het op drie na grootste televisienetwerk van het land, met 10 kanalen en 1 radiozender, en een groeiende aanwezigheid online. De line-up omvatte nationale hits zoals Sing! China, Sound of My Dream, en The Voice of China.

