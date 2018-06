Tencent Music Entertainment et ZRTG renforcent leur nouveau partenariat stratégique de trois ans

La collaboration entre les deux géants de la technologie et du divertissement va apporter différents services et des fonctionnalités interactives améliorées aux utilisateurs. Au cours des trois ans à venir, TME et ZRTG mèneront des expériences sur la création de chansons et thèmes pour le cinéma et la télévision et produiront diverses émissions musicales originales, en tirant parti des avantages des deux plateformes pour aider les marques de musique à se développer. Le partenariat explorera également les possibilités de collaboration créative dans les domaines de la publicité et du marketing.

Cussion Pang, PDG de Tencent Music Entertainment Group, a expliqué que le partenariat approfondi avec ZRTG va consolider la collaboration entre Tencent Music Entertainment et le réseau de télévision. « Il va apporter de nouvelles possibilités aux deux entreprises en offrant du divertissement fourni par un plus grand nombre de chaînes. Cela va créer un modèle de production collaborative assorti de nouvelles propriétés intellectuelles (PI), produire des idées au service de programmes basés sur la collaboration et exploiter de nouvelles opportunités publicitaires. Tout ceci enrichira notre contenu et étendra l'éco-chaîne de l'industrie musicale, ouvrant ainsi un espace surprenant pour la musique et la télévision. »

Lv Jianchu, président (du Conseil) de ZRTG, a déclaré que les deux parties sont enthousiastes à l'idée du partenariat, car celui-ci offre davantage d'occasions de développer et d'améliorer la valeur des bons contenus et de la propriété intellectuelle (PI). « Au fil de notre cheminement côte à côte, nous allons développer des programmes en ayant en ligne de mire la coordination de la distribution de notre IP sur de multiples plateformes médiatiques, créant ainsi des synergies entre notre réseau de télévision et Tencent Music Entertainment. »

Alors que TME et ZRTG ont collaboré à différents niveaux au fil des ans et ont nettement réussi à connecter la télévision aux nouvelles plateformes médiatiques, ce nouveau partenariat stratégique passé entre TME et ZRTG vise à fournir une source d'inspiration inédite pour l'alliance entre Internet et les médias traditionnels, en permettant aux deux entreprises de remporter des succès en termes de contenu, de canaux et d'expérience utilisateur.

En sa qualité de leader dans la production de contenu basé sur la musique, ZRTG a développé toute une palette d'émissions populaires telles que Sing! China, Sound of My Dream et New Year's Concert. La collaboration avec TME leur semble naturelle puisque leurs stratégies d'amélioration de la valeur des contenus sont en adéquation.

Parallèlement à cela, TME a créé une plate-forme matricielle au service de la musique aux côtés de QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, Wesing et Kugou Live Streaming, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent profiter d'un streaming de contenu synchronisé sans temps de retard, d'un engagement de la communauté, ainsi que d'un karaoké en direct et d'émissions en direct avec interaction en temps réel. En mettant l'accent sur l'innovation et la distribution en ligne, TME peut étendre la couverture et l'influence du contenu de ZRTG.

À propos de Tencent Music Entertainment Group

Tencent Music Entertainment Group (TME) est un grand prestataire de services de divertissement musical en Chine, un pionnier de la musique numérique et l'une des principales entreprises de services de musique en ligne. Le groupe comprend des entreprises spécialisées en streaming de musique : QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music ; des plateformes sociales de partage de musique : Wesing, 5Sing ; des entreprises axées sur le divertissement via la diffusion en direct : Kugou Live et Kuwo Star ; un fournisseur de contenu musical numérique, Ultimate, et enfin Tencent Musician, la plateforme musicale originale de TME, qui offre la plus vaste gamme de musique du monde sinophone.

TME s'attache à fournir une gamme complète de services musicaux. Elle offre à ses clients une gamme diversifiée de contenus musicaux de grande qualité et leur permet de vivre des expériences interactives, notamment grâce aux services audiovisuels, aux plateformes sociales de partage de musique, au karaoké, aux plateformes de partage de musique en direct, aux émissions en direct et à la création de contenu amateur. Le groupe offre non seulement des facilités aux musiciens chinois et un environnement de grande qualité propice à la création originale, mais aussi une grande plate-forme utilisateur de promotion et de création aux fournisseurs et producteurs de contenu chinois et étrangers.

À propos de Zhejiang Radio and Television Group

Zhejiang Radio and Television Group (ZRTG) a été créé en 2001 à Hangzhou, en Chine, afin d'élargir l'offre des chaînes de télévision locales dans toute la province. Depuis lors, il est devenu le quatrième plus grand réseau de télévision du pays, avec ses 10 chaînes et sa station de radio, et il est de plus en plus présent en ligne. Dans sa programmation figurent des succès retentissants à l'échelle nationale comme Sing! China, Sound of My Dream et The Voice of China.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702731/TME_ZRTG_Partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702732/TME_ZRTG_Partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702730/TME_ZRTG_Partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702728/TME_ZRTG_Partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702729/TME_ZRTG_Partnership.jpg

SOURCE Tencent Music Entertainment Group