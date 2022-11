Tenha o melhor do campeonato mundial de futebol com as tecnologias das TVs LG

Grandes telas e televisores com mais recursos são os itens que geram maior interesse nos consumidores para as próximas compras

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do mundial de futebol, que inicia no dia 20 de novembro, e da Black Friday, no dia 25 de novembro, o mercado de televisores tem percebido que o consumidor sinaliza a intenção de aproveitar os eventos para trocar a televisão antiga por outro aparelho com mais tecnologia, ampliando a experiência da família e dos amigos durante os encontros para assistir as partidas de futebol. Pioneira no segmento, a LG Electronics identificou que os produtos mais procurados são as TVs com telas grandes e que oferecem soluções de áudio e vídeo para assistir filmes e séries nos streamings, além de recursos especiais para jogar videogames.

TV: LG OLED evo C2. Imagem: istockphoto / Daniel Valenti/Divulgação

O campeonato mundial de futebol sempre foi um fator incentivador de mudança na tecnologia de televisores, como durante o campeonato de 1970 que foi o primeiro evento com transmissão direta colorida e um marco da virada tecnológica. Nos jogos de 2010 aconteceu a primeira introdução do LED e incentivou a troca das televisões de tubo, enquanto o campeonato de 2014 consolidou as telas finas e totalizou 15 milhões de aparelhos vendidos no ano. A copa de 2018 colaborou com a maior introdução da resolução 4K no Brasil, que até então era inferior quando comparada a outros países, e na Black Friday o produto 4K representou 65% das vendas.

Em 2022 não há mudança estrutural tecnológica, mas se observa a migração para telas maiores e com mais recursos, como Dolby Vision e Dolby Atmos, que antes eram utilizados apenas nos cinemas, e com tecnologia de cor com qualidade superior, como as TVs das linhas LG OLED evo e LG QNED. A GFK, empresa de pesquisa de mercado, prevê que a Copa do Mundo e a Black Friday sejam responsáveis pela venda de cerca de 1 milhão de unidades de TVs, sendo que durante o ano de 2021 foram vendidos 9,4 milhões de aparelhos.

"Um período com eventos na magnitude da Copa do Mundo e da Black Friday juntos é um desafio em qualquer cenário e mercado, mas estamos encarando de maneira bem otimista e ao longo das últimas semanas podemos acompanhar pelos dados da GSK que o mercado tem respondido bem. Embora a expectativa de vendas para 2022 fosse menor que o ano anterior, o mercado sinalizou que houve um crescimento em valor, mostrando como tendência um perfil de consumidor disposto a pagar mais em um produto com novas tecnologias, como inteligência artificial e recursos específicos para games, além de demonstrar a preferência por telas maiores, mesmo quando dispõe de espaços menores", destaca Igor Krauniski, gerente sênior de produtos TV da LG do Brasil.

Entre as apostas para a Copa do Mundo está a linha de TV LG OLED evo que apresenta na série C2 um novo painel com até 20% mais brilho, além de opções de tamanhos indo de 42 até 83 polegadas. As TVs LG OLED evo usam a tecnologia de pixels que se autoiluminam, possibilitando o controle de imagem a nível de pixel, para obter o preto puro e contraste superior em relação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado, como LED e LCD. A série C2 possui o novo processador AI α9 (Alpha9) Gen 5, e conta com um design redefinido e extremidades ainda mais estreitas, que tornam a instalação na parede mais integrada.

As partidas de futebol também pedem a qualidade da linha de smart TVs LG QNED, que ganhou a nova série QNED80 com telas nos tamanhos 55, 65, 75 e 86 polegadas e resolução 4K. Com tecnologia inovadora, possui filtragem de cores Quantum Dot e NanoCell e tecnologia de escurecimento LG QNED, criando imagens mais nítidas e naturais e minimizando o efeito halo. Além disso, o processador α7 Gen5 AI usa algoritmos de aprendizado profundo para oferecer uma experiência de visualização aprimorada.

Todos os televisores da LG da linha 2022 possuem o aplicativo "Alerta de Esportes" que possibilita criar alertas, em tempo real, dos times e campeonatos preferidos, notificando o início da partida, quando o time faz pontos ou quando encerrou a partida. Os avisos aparecem na tela enquanto o usuário assiste outros conteúdos no televisor. O app também permite encontrar informações sobre os times, calendários e destaques da partida.

