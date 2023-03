Tênis, botas ou rasteirinhas: chegada do outono renova preocupações com micose

Com a variação de temperatura típica da estação - que pede ora sapatos fechados, ora pés livres - manter os cuidados com as unhas é fundamental para sua saúde

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Termina o verão, época do ano marcada por dias quentes, piscinas e diversão nas praias. E a preocupação com a saúde das unhas também deixa de ter tanto destaque após a temporada mais quente do ano. Mas uma dúvida recorrente neste período transitório de estações é: o risco de obter micose de unhas deixa de existir?

A resposta é não. Isso porque a proliferação dos fungos causadores da condição está associada a locais úmidos1 e pode ocorrer em qualquer momento do ano, sendo as unhas dos pés grandes alvos da onicomicose e frieiras.

No outono, estação que se inicia este mês, não é diferente: é um período de transição entre o verão e o inverno, ou seja, conta com alguns dias quentes e outros frios. Portanto, todos os cuidados para evitar que a micose de unha apareça devem ser tomados. Práticas como a higienização diária, evitar o compartilhamento de utensílios pessoais nos salões de beleza, optar por sapatos mais arejados e alternar os calçados usados podem evitar a contaminação e deixar as unhas livres de fungos.

Caso os fungos da micose já estejam presente nas unhas, o tratamento pode ser realizado com o uso de esmaltes antifúngicos, como Loceryl® Esmalte que contém amorolfina e atua na eliminação dos fungos causadores da infecção2. Este esmalte terapêutico cobre e penetra na unha para continuar eliminando os fungos durante 7 dias3. Podendo assim ser utilizado apenas 1x por semana³ e o melhor é que o uso do produto permite a aplicação de esmalte nas unhas**

Além desse efeito de longa duração*, combate diversas classes de fungos causadores da micose de unha².

Vale lembrar que antes de iniciar qualquer tratamento, é fundamental conversar com um dermatologista. Assim que notar sintomas anormais nas unhas, tais como alteração de cor, manchas esbranquiçadas ou descolamento4, entre outros, a pessoa deve procurar seu médico para indicar o melhor tratamento.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Uma única aplicação do esmalte fornece proteção por uma semana.

**necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

