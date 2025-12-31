TennRich étend l'écosystème de l'alimentation portable Energizer® à toute l'Europe avec une disponibilité immédiate des stocks

LONDRES, 1 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TennRich International Corp, le partenaire mondial sous licence de l'énergie portable d'Energizer®, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son écosystème de produits le plus complet à travers l'Europe. Avec des produits disponibles pour une expédition immédiate, TennRich continue de renforcer sa présence en fournissant des solutions d'alimentation fiables pour les modes de vie modernes — à la maison, sur route et hors réseau.

Une puissance haute performance pour un mode de vie moderne

Energizer®’s expanded portable power ecosystem for home, travel, in-car, and outdoor use, now available across Europe.

La gamme Energizer s'articule autour de solutions de recharge à haut rendement conçues pour les modes de vie actuels où les déplacements sont fréquents. Son cœur est une batterie externe USB-C à charge rapide de 20 W PD avec une prise secteur intégrée et des adaptateurs de voyage interchangeables — offrant une vitesse, une sécurité et une polyvalence fiables pour les voyageurs et les professionnels du monde entier.

Pour les écosystèmes Apple, Energizer présente une gamme sophistiquée de batteries externes sans fil magnétiques et un support de charge sans fil 3-en-1 doté d'une sortie USB-C de 65 W. Ce support ultime permet aux utilisateurs d'alimenter les iPhone, AirPod et Apple Watch, et de charger simultanément leur ordinateur portable avec une efficacité élégante et sans câble. En outre, les nouvelles solutions de recharge sans fil pour véhicules sont dotées d'une conception moderne transparente, alliant l'attrait esthétique à l'utilité de la haute vitesse.

Au-delà du smartphone : des outils essentiels pour l'aventure et la maison

Energizer développe activement sa présence dans les catégories « Maison intelligente » et « Plein air » :

Stations d'alimentation portables : Avec des capacités allant de 700 W à 1 000 W , ces unités fournissent une énergie fiable pour le camping, les secours d'urgence ou le travail à distance.

Avec des capacités allant de , ces unités fournissent une énergie fiable pour le camping, les secours d'urgence ou le travail à distance. Solutions audio intégrées : Les haut-parleurs portables associent un son haute définition à un éclairage LED vibrant et à une durée de lecture prolongée, et sont alimentés grâce à une capacité énergétique intégrée qui permet également de recharger les smartphones. La gamme s'étend des enceintes portables grand format aux enceintes HD compactes et magnétiques conçues pour les styles de vie actifs et mobiles.

Les haut-parleurs portables associent un son haute définition à un éclairage LED vibrant et à une durée de lecture prolongée, et sont alimentés grâce à une capacité énergétique intégrée qui permet également de recharger les smartphones. La gamme s'étend des enceintes portables grand format aux enceintes HD compactes et magnétiques conçues pour les styles de vie actifs et mobiles. Objets essentiels pour les voyages et la maison intelligente : Les adaptateurs de voyage internationaux multifonctions et les multiprises intelligentes garantissent la sécurité et la connectivité dans tous les environnements.

Préparation stratégique du marché

« Nous avons réalisé des investissements importants pour nous assurer que tous nos stocks sont disponibles et prêts à être distribués immédiatement dans les principaux pays européens », a déclaré Yvonne Chen, responsable du marketing mondial chez TennRich. « Nombre de ces solutions, en particulier nos stations d'alimentation à haute capacité et nos solutions hybrides audio-puissance, offrent un niveau de polyvalence que le marché européen commence à peine à découvrir. »

Des chargeurs rapides à emporter aux accessoires essentiels pour la maison intelligente en passant par le divertissement, TennRich s'engage à être la solution d'alimentation unique sous la marque Energizer pour les détaillants et les consommateurs européens.

À propos d'Energizer

Energizer est un leader mondial dans le secteur dynamique de la fourniture de solutions d'énergie avec un portefeuille complet de produits comprenant les piles de marque Energizer®, les piles alcalines premium Energizer® MAX®, les piles Energizer® Ultimate Lithium™, les piles Energizer® Advanced Lithium, les piles rechargeables et les systèmes de charge, ainsi que les lampes de poche et les lanternes portatives. Energizer continue à jouer son rôle d'innovateur technologique en redéfinissant les batteries externes et les solutions de recharge sans fil pour répondre aux besoins des modes de vie actifs d'aujourd'hui et de demain avec les batteries externes Energizer® pour appareils portables rechargeables. Energizer redéfinit le point de rencontre entre l'énergie, la technologie et la liberté afin de proposer des produits axés sur le consommateur qui alimentent les appareils essentiels et aident les gens à rester connectés, qu'ils soient en déplacement, au travail ou en train de pratiquer une activité de loisirs, y compris dans les situations d'urgence.

À propos de TennRich

TennRich International Corporation est un leader mondial des solutions énergétiques, spécialisé dans le développement de produits et la distribution mondiale de produits d'alimentation portables avancés pour l'électronique grand public. En tant que partenaire sous licence à long terme d'Energizer, TennRich fournit des solutions énergétiques innovantes, fiables et conviviales aux marchés du monde entier. Découvrez nos produits sur www.energizerpowerpacks.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852820/251230_EU_PR_1980x1080_C.jpg