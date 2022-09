Tenovos rejoint l'Alliance MACH pour renforcer l'approche intégrée de la gestion des actifs numériques (DAM) pour les entreprises

NEW YORK, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenovos, la plateforme de gestion d'actifs numériques (DAM) axée sur les données, a rejoint l'Alliance MACH, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui défend les meilleurs écosystèmes technologiques ouverts.

Fondé avec la mission de créer un DAM de premier ordre qui sert de base pour soutenir l'ensemble du cycle de vie des actifs, de la création à l'édition, Tenovos partage la conviction que l'interopérabilité entre les systèmes et l'architecture ouverte est l'avenir du développement logiciel. Cette approche permet aux marques d'entreprise de sélectionner l'écosystème d'autres technologies de premier ordre qui permettent au contenu, à l'information et aux données de passer facilement, ce qui rend les équipes plus collaboratives et efficaces.

Avant d'obtenir le statut de membre de l'Alliance MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS, and Headless), la plateforme Tenovos a d'abord passé un processus rigoureux de vérification de l'architecture technologique.

« Les marques devraient avoir la possibilité de choisir la meilleure technologie à leur disposition, et ne pas être paralysées par les anciens systèmes monolithiques, a déclaré le PDG de Tenovos D. Scott Bowen. Ces anciens systèmes coûteux ne sont pas natifs du cloud, mais bien souvent ils nécessitent une personnalisation de masse qui rend l'innovation à l'échelle impossible. »

Dans le cadre de l'Alliance, les organisations membres et habilitantes collaborent sur des cas d'utilisation communs pour éduquer le marché et offrir des solutions intégrées tout au long du parcours de contenu.

Le partenariat entre Contentstack, leader des plateformes d'expérience de contenu (CXP), et Tenovos permet aux professionnels du marketing et aux développeurs d'offrir des expériences numériques composables à la vitesse de leur imagination. C'est un excellent exemple de la façon dont les membres de l'Alliance MACH peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de plus grand que ce qu'ils pourraient réaliser individuellement, et ce au profit du client.

« Réunies, nos technologies permettent aux équipes marketing de sélectionner des actifs du DAM et de les publier instantanément sur le web, a déclaré Conor Egan, vice-président responsable des produits et de l'ingénierie chez Contentstack. Cela permet aux marques de rationaliser le processus lourd et complexe de distribution de contenu qui ne serait pas possible sans l'architecture sous-jacente. »

« Les marques d'entreprise cherchent à accroître l'efficacité tout au long de leur cycle de vie de production créative, et avec le DAM comme seule source de vérité de contenu, il est essentiel qu'un DAM moderne offre une interopérabilité transparente, a déclaré Casper Rasmussen, président de l'Alliance MACH. Nous sommes heureux d'accueillir Tenovos au sein de l'Alliance, car il s'agit d'un excellent exemple de bouleversement d'une catégorie établie grâce à une approche technologique innovante et souple qui stimule à la fois la productivité et les gains de performance. »

À propos de Tenovos

Tenovos est une plateforme de gestion d'actifs numériques axée sur les données, conçue de façon intuitive afin de permettre aux marques de rationaliser et d'automatiser les complexités traditionnelles liées à la création et à l'activation de contenu international. Pour plus d'informations, consultez le site : www.tenovos.com .

À propos de l'Alliance MACH

L'Alliance MACH est un organisme sans but lucratif [501(c)(6)], régi par un conseil d'administration indépendant et qui ne fait la promotion d'aucun fournisseur, membre ou autre en particulier. L'Alliance a été créée en juin 2020 pour aider les entreprises à naviguer dans un paysage technologique moderne complexe. Elle a pour but de guider et de montrer l'avantage commercial des écosystèmes de technologies ouvertes qui sont basés sur les microservices (Microservices based), qui privilégient les API (API-first), natifs du cloud (Cloud-native SaaS) et headless. Tous les membres de l'Alliance MACH respectent les principes de certification qui sont publiés sur le site web.

L'Alliance MACH accueille des entreprises technologiques et des experts de l'industrie qui partagent la même vision pour l'avenir. Pour en savoir plus sur l'Alliance et la certification MACH, consultez le site machalliance.org , et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

