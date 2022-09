Tenovos se une a MACH Alliance para fortalecer el enfoque de gestión de activos digitales

- Tenovos se une a MACH Alliance para fortalecer aún más el enfoque integrado de gestión de activos digitales (DAM) para empresas

NUEVA YORK, 7 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tenovos, la plataforma de gestión de activos digitales (DAM) que da prioridad a los datos, se ha unido a MACH Alliance, un grupo de empresas tecnológicas independientes dedicadas a defender los mejores ecosistemas tecnológicos abiertos.

Fundada con la misión de crear el mejor DAM de su clase que actúe como base para respaldar todo el ciclo de vida de los activos, desde la creación hasta la publicación, Tenovos comparte la creencia común de que la interoperabilidad entre sistemas y la arquitectura abierta es el futuro del desarrollo de software. Este enfoque permite que las marcas empresariales seleccionen un ecosistema de otra tecnología de primera clase que permite que el contenido, la información y los datos pasen sin problemas, lo que hace que los equipos sean más colaborativos y eficientes.

Antes de ser miembro de la alianza MACH (basado en microservicios, API primero, SaaS nativo de la nube y sin cabeza), la plataforma Tenovos primero pasó un riguroso proceso de investigación de arquitectura tecnológica.

"Las marcas deberían tener la opción de elegir la mejor tecnología disponible para ellas, y no verse obstaculizadas por sistemas monolíticos más antiguos", explicó el consejero delegado de Tenovos, D. Scott Bowen. "Estos costosos sistemas heredados no solo no son nativos de la nube, sino que a menudo requieren una personalización masiva que hace que la innovación a escala sea imposible".

Como parte de la Alianza, las organizaciones miembro y habilitadoras colaboran en torno a casos de uso comunes para educar al mercado y ofrecer soluciones integradas en todo el proceso de contenido.

La asociación entre Contentstack, el líder de la categoría Content Experience Platform (CXP), y Tenovos permite a los especialistas en marketing y desarrolladores ofrecer experiencias digitales componibles a la velocidad de su imaginación. Es un gran ejemplo de cómo los miembros de MACH Alliance pueden trabajar juntos para crear algo más grande de lo que podrían lograr individualmente, todo en beneficio del cliente.

"Juntas, nuestras tecnologías permiten a los equipos de marketing seleccionar activos DAM y publicarlos instantáneamente en la web", comentó Conor Egan, vicepresidente de productos e ingeniería de Contentstack. "Esto permite a las marcas agilizar el engorroso y complejo proceso de distribución de contenido que no sería posible sin la arquitectura subyacente".

"Las marcas empresariales buscan aumentar la eficiencia a lo largo de su ciclo de vida de producción creativa, y con DAM actuando como la única fuente de verdad del contenido, es esencial que un DAM moderno ofrezca una interoperabilidad perfecta", destacó Casper Rasmussen, presidente de MACH Alliance. "Nos complace dar la bienvenida a Tenovos a la Alianza, ya que es un gran ejemplo de la disrupción de una categoría establecida con un enfoque tecnológico innovador y flexible que impulsa tanto la productividad como las ganancias de rendimiento".

Acerca de Tenovos

Tenovos es una plataforma de gestión de activos digitales que da prioridad a los datos, diseñada intuitivamente para empoderar a las marcas para optimizar y automatizar las complejidades tradicionales de crear y activar contenido global. Para más información visita www.tenovos.com.

Acerca de la MACH Alliance

MACH Alliance es una organización sin fines de lucro [501(c)(6)], gobernada por una junta independiente y no respalda a proveedores, miembros u otros. La Alianza se formó en junio de 2020 para ayudar a las organizaciones empresariales a navegar el complejo panorama de la tecnología moderna. Su objetivo es guiar y mostrar la ventaja comercial de los ecosistemas de tecnología abierta que se basan en microservicios, primero API, SaaS nativo de la nube y sin cabeza. Todos los miembros de MACH Alliance cumplen con los principios de certificación que se publican en el sitio web.

La Alianza MACH da la bienvenida a empresas de tecnología y expertos individuales de la industria que comparten la misma visión para el futuro. Obtenga más información sobre la certificación Alliance y MACH en machalliance.org, y síganos en Twitter y LinkedIn.

