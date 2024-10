Tenpay Global et TerraPay permettent à plus d'un milliard d'utilisateurs de Weixin et de WeChat d'effectuer des transferts d'argent internationaux

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, leader mondial des mouvements de fonds transfrontières, a annoncé un partenariat stratégique avec Tenpay Global, la plateforme de paiement transfrontière de Tencent réputée pour ses services financiers innovants à travers l'écosystème Weixin. Cette collaboration permettra d'effectuer des transferts internationaux directement vers les utilisateurs de Weixin Pay en Chine, renforçant ainsi l'engagement de TerraPay à fournir des solutions de transfert de fonds fluides, sécurisées et efficaces.

Selon la Banque mondiale, les envois de fonds dans le monde devraient atteindre 913 milliards de dollars d'ici 2025, dont une grande partie à destination des pays en développement. La Chine, qui est l'un des principaux bénéficiaires des envois de fonds dans le monde, a reçu environ 53 milliards de dollars ces dernières années. TerraPay et Tenpay Global bénéficient ainsi d'une possibilité non négligeable d'exploiter les flux de transferts de fonds entrants au sein de l'écosystème Weixin Pay.

Pour de nombreuses personnes ayant de la famille ou des amis en Chine, envoyer de l'argent dans leur pays d'origine peut s'avérer difficile, notamment en raison de la longueur des délais de traitement et de l'accès limité aux options de paiement numérique. Le partenariat de TerraPay avec Tenpay Global entend remédier à ces problèmes, en fournissant une solution rapide, sûre et conviviale à des millions d'utilisateurs mondiaux qui cherchent à se connecter avec leurs proches dans l'un des écosystèmes de paiement numérique les plus avancés au monde.

Cette intégration permettra aux clients de TerraPay de donner la possibilité à leurs utilisateurs d'envoyer de l'argent directement à plus d'un milliard d'utilisateurs de Weixin et WeChat en Chine, en bénéficiant de transactions transfrontières plus rapides et plus fiables. Ce partenariat améliore la commodité des paiements numériques, en garantissant une expérience fluide pour les utilisateurs. D'après nos recherches, environ 82 % de la population chinoise utilise des portefeuilles numériques pour effectuer ses transactions quotidiennes. L'évolution stratégique de TerraPay s'aligne parfaitement sur l'adoption croissante des portefeuilles mobiles.

Pour saisir cette opportunité, TerraPay a également collaboré avec 5 grands opérateurs de portefeuilles pour former un Conseil d'interopérabilité. Il s'agit de permettre aux portefeuilles participants de s'interconnecter et d'interopérer pour de multiples types de transactions transfrontières, y compris les transferts de fonds et les paiements des commerçants.

« Le partenariat avec Tenpay Global est une étape importante pour nous en Chine, l'un des marchés de paiement numérique les plus dynamiques au monde », a déclaré Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay. « Cette collaboration nous permet d'offrir à nos utilisateurs un moyen direct et efficace d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine, de favoriser des relations plus étroites au-delà des frontières et d'étendre la portée de notre portefeuille à plus de 3,7 milliards de portefeuilles. En outre, ce partenariat arrive à point nommé pour les fournisseurs de portefeuilles, puisque nous avons récemment lancé le Conseil d'interopérabilité des portefeuilles afin de favoriser l'interopérabilité pour de multiples types de transactions transfrontières, notamment les transferts de fonds et les paiements de commerçants au moyen de portefeuilles. »

Wenhui Yang, PDG de Tenpay Global (SG), a ajouté : « Notre engagement à favoriser les collaborations ouvertes avec des partenaires mondiaux est la clé de la création d'un réseau de paiement numérique transfrontalier. En offrant des solutions de transfert de fonds efficaces et fluides, nous renforçons la connectivité mondiale et permettons aux personnes de rester en contact avec leurs proches, où qu'ils se trouvent. »

Les couloirs de transfert de fonds vers la Chine sont solides, avec des routes clés telles que les couloirs États-Unis-Chine, Canada-Chine et Asie du Sud-Est-Chine. Ces couloirs, stimulés par les expatriés et les travailleurs à l'étranger qui envoient de l'argent à leur famille, représentent un segment de marché crucial pour TerraPay et Tenpay Global.

Alors que le paysage des paiements numériques en Chine continue d'évoluer, cette collaboration permet à TerraPay de tirer parti de sa forte présence en Asie du Sud-Est, en améliorant encore la rapidité et la commodité des paiements en Chine. Ensemble, TerraPay et Tenpay Global sont en passe de faire de l'envoi d'argent dans le pays d'origine non seulement une transaction, mais aussi un pont reliant les familles et les communautés par-delà les frontières.

TerraPay simplifie les mouvements d'argent à l'échelle mondiale en offrant une connexion unique à l'un des réseaux de paiement transfrontière les plus étendus, réglementé dans plus de 30 marchés mondiaux. La plateforme permet d'effectuer des paiements vers plus de 144 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 3,7 milliards de portefeuilles mobiles, 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 12 milliards de cartes. TerraPay s'est donné pour mission de créer un monde financier sans frontières, en rendant les transferts d'argent instantanés, fiables, transparents et entièrement conformes. Fondée en 2014, TerraPay est active dans plus de 12 pays et a construit le réseau mondial interopérable des portefeuilles numériques, favorisant l'inclusion financière même dans les marchés les plus éloignés. TerraPay a son siège à Londres et des bureaux dans des villes comme Bangalore, Dubaï, Bogota, Dar es Salaam, Kampala et Singapour. Avec l'appui d'investisseurs de premier plan, dont la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa, TerraPay poursuit son expansion mondiale rapide.

Tenpay Global, la plateforme de paiement transfrontière de Tencent, est votre passerelle vers des solutions de paiement transfrontière fluides pour les entreprises et les particuliers. Nous proposons des services basés sur des scénarios pour différents groupes de clients, y compris des scénarios de consommation transfrontière, de transferts de fonds transfrontières et de commerce transfrontière. En collaboration avec des partenaires internationaux, nous nous engageons à relier les réseaux de paiement du monde entier à l'écosystème de Weixin en Chine.

