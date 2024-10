Tenpay Global und TerraPay ermöglichen internationale Geldtransfers an mehr als eine Milliarde Weixin- und WeChat-Nutzer

SHENZHEN, China, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein weltweit führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Geldverkehr, hat eine strategische Partnerschaft mit Tenpay Global, der grenzüberschreitenden Zahlungsplattform von Tencent, die für ihre innovativen Finanzdienstleistungen über das Weixin-Ökosystem bekannt ist, angekündigt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht internationale Überweisungen direkt an Weixin Pay-Nutzer in China und unterstreicht das Engagement von TerraPay, nahtlose, sichere und effiziente Überweisungslösungen anzubieten.

Die Weltbank geht davon aus, dass die weltweiten Überweisungen bis 2025 ein Volumen von 913 Milliarden Dollar erreichen werden, von denen ein erheblicher Teil in die Entwicklungsländer fließt. Als einer der größten Empfänger von Überweisungen weltweit hat China in den letzten Jahren schätzungsweise 53 Milliarden Dollar erhalten. Dies bietet TerraPay und Tenpay Global eine große Chance, die eingehenden Überweisungsströme innerhalb des Weixin Pay-Ökosystems zu nutzen.

Für viele Menschen, die Familie und Freunde in China haben, kann das Senden von Geld nach Hause mit Problemen wie langen Bearbeitungszeiten und begrenztem Zugang zu digitalen Zahlungsmöglichkeiten verbunden sein. Die Partnerschaft zwischen TerraPay und Tenpay Global zielt darauf ab, diese Herausforderungen zu bewältigen und eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Millionen von Nutzern weltweit zu bieten, die mit ihren Angehörigen in einem der fortschrittlichsten digitalen Zahlungssysteme der Welt in Verbindung treten möchten.

Durch diese Integration können die Kunden von TerraPay ihren Nutzern ermöglichen, Geld direkt an über eine Milliarde Weixin- und WeChat-Nutzer in China zu senden und so von schnelleren und zuverlässigeren grenzüberschreitenden Transaktionen zu profitieren. Die Partnerschaft verbessert die Bequemlichkeit des digitalen Zahlungsverkehrs und gewährleistet ein nahtloses Erlebnis für die Nutzer. Laut unseren Untersuchungen nutzen etwa 82 % der chinesischen Bevölkerung digitale Wallets für alltägliche Transaktionen, sodass der strategische Schritt von TerraPay perfekt mit der zunehmenden Verbreitung mobiler Wallets einhergeht.

Um diese Chance zu nutzen, hat TerraPay mit fünf führenden Wallet-Betreibern einen Interoperabilitätsrat gegründet. Dies soll es den teilnehmenden Wallets ermöglichen, sich für mehrere grenzüberschreitende Transaktionsarten, einschließlich Überweisungen und Händlerzahlungen, zu vernetzen und zusammenzuarbeiten.

„Die Partnerschaft mit Tenpay Global ist ein aufregender Meilenstein für uns in China, einem der dynamischsten Märkte für digitale Zahlungen weltweit", sagte Ambar Sur, Gründer und Geschäftsführer von TerraPay. „Durch diese Zusammenarbeit können wir unseren Nutzern eine direkte und effiziente Möglichkeit bieten, Geld nach Hause zu senden, wodurch engere Verbindungen über Grenzen hinweg gefördert werden und wir unsere Reichweite auf mehr als 3,7 Milliarden Wallets ausdehnen können. Darüber hinaus kommt diese Partnerschaft zu einem spannenden Zeitpunkt für Wallet-Anbieter, da wir vor kurzem den Wallet Interoperability Council ins Leben gerufen haben, um die Interoperabilität für mehrere grenzüberschreitende Transaktionsarten, einschließlich Überweisungen und Händlerzahlungen mit Wallets, zu fördern."

Wenhui Yang, Geschäftsführer von Tenpay Global (SG), fügte hinzu: „Unser Engagement für die Förderung offener Kooperationen mit globalen Partnern ist der Schlüssel zur Schaffung eines grenzüberschreitenden digitalen Zahlungsnetzwerks. Indem wir effiziente, nahtlose Überweisungslösungen anbieten, verbessern wir die globale Konnektivität und ermöglichen es den Menschen, mit ihren Angehörigen in Verbindung zu bleiben, egal wo sie sind."

Die Überweisungskorridore nach China sind stabil, wobei die wichtigsten Routen die Korridore USA-China, Kanada-China und Südostasien-China sind. Diese Korridore, die von Expatriates und Übersee-Arbeitern genutzt werden, die Geld an ihre Familien zurückschicken, stellen sowohl für TerraPay als auch für Tenpay Global ein wichtiges Marktsegment dar.

Da sich die digitale Zahlungslandschaft in China ständig weiterentwickelt, kann TerraPay durch diese Zusammenarbeit seine starke Präsenz in Südostasien nutzen, um die Geschwindigkeit und Bequemlichkeit von Zahlungen nach China weiter zu verbessern. Gemeinsam werden TerraPay und Tenpay Global dafür sorgen, dass das Senden von Geld nach Hause nicht nur eine Transaktion ist, sondern eine Brücke, die Familien und Gemeinschaften über Grenzen hinweg verbindet.

TerraPay vereinfacht den globalen Geldverkehr und bietet eine einzige Verbindung zu einem der umfangreichsten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerke, das in über 30 globalen Märkten reguliert wird. Die Plattform ermöglicht Zahlungen in mehr als 144 Empfängerländer, mehr als 210 Senderländer, über 3,7 Milliarden mobile Wallets, 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 12 Milliarden Karten. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in der Geldtransfers sofort, zuverlässig, transparent und vollständig konform sind. Das 2014 gegründete Unternehmen TerraPay ist in mehr als zwölf Ländern tätig und hat ein globales, interoperables Netzwerk für digitale Wallets aufgebaut, das die finanzielle Integration selbst in den entlegensten Märkten vorantreibt. TerraPay hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Städten wie Bangalore, Dubai, Bogota, Dar es Salaam, Kampala und Singapur. Mit der Unterstützung führender Investoren wie der IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa setzt TerraPay seine rasche globale Expansion fort.

Tenpay Global, die grenzüberschreitende Zahlungsplattform von Tencent, ist Ihr Tor zu nahtlosen grenzüberschreitenden Zahlungslösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Wir bieten szenariobasierte Dienstleistungen für verschiedene Kundengruppen an, darunter grenzüberschreitender Konsum, grenzüberschreitende Überweisungen und grenzüberschreitender Handel. Gemeinsam mit globalen Partnern sind wir bestrebt, die weltweiten Zahlungsnetzwerke mit dem Ökosystem von Weixin in China zu verbinden.

