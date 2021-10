Tenute del Mondo acquiert une participation de 50 % dans le château de Miraval

Une filiale de Stoli, leader mondial des vins et spiritueux, devient copropriétaire

NEW YORK, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Tenute del Mondo, copropriétaire (avec la famille Frescobaldi) de vins emblématiques tels que Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo, et propriétaire des vins emblématiques Achaval Ferrer et Arínzano, a annoncé aujourd'hui l'achat de 50 % du château de Miraval et de la marque Miraval d'Angelina Jolie. Tenute del Mondo est une filiale du groupe Stoli, leader mondial des spiritueux et des vins ultra premium.

« Miraval complète notre offre de vins », a commenté Jon Pepper, titulaire d'un « Master of Wine », directeur général de Tenute del Mondo. « Avec l'ajout d'un rosé de ce calibre, nous sommes bien placés pour répondre aux exigences des clients et des partenaires qui souhaitent se voir proposer des produits raffinés. »

« Nous admirons depuis longtemps les vins et la marque exceptionnels de Miraval. Nous sommes fiers d'apporter notre contribution pour aider à maintenir l'intégrité et le degré d'engagement nécessaires. Et c'est véritablement un honneur pour nous d'investir notre temps et notre passion dans ce domaine. Nos efforts sont récompensés à leur juste mesure et transparaissent à la fois dans le château et dans la marque Miraval », a commenté Damian McKinney, PDG mondial du groupe Stoli. « Nous sommes ravis d'avoir un poste aux côtés de Brad Pitt en tant que conservateurs des millésimes extraordinaires du château. »

À propos du Stoli® Group

Créé en 2013, le Stoli® Group est responsable de la production, de la gestion et de la distribution du portefeuille mondial de spiritueux de SPI. Surtout connu pour la marque Stolichnaya® Vodka, le Stoli Group a élargi son portefeuille au cours des dernières années pour attirer des consommateurs locaux de premier choix et des consommateurs mondiaux plus avertis. Les marques distinctives sont : Stoli® Vodka, Elit™ Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl®, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila et Se Busca™ Mezcal. Présent sur un réseau de plus de 176 marchés, le Stoli Group travaille avec une équipe passionnée de 200 distributeurs dans le monde entier. Basée au Luxembourg, Stoli possède des sites de production en Espagne, en Italie, en Argentine et aux États-Unis, dont certains sont imprégnés d'histoire datant du début du siècle dernier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site stoli-group.com .

À propos de Tenute del Mondo

La division dédiée aux vins du Stoli Group, Tenute del Mondo, a été créée pour constituer le premier portefeuille mondial de vignobles ultra-premium. Les fondations ont été posées en 2006 avec l'acquisition d'une partie de Marchesi de Frescobaldi, qui comprend les icônes italiennes Masseto, Ornellaia, Luce et CastelGiocondo. Le groupe s'est étendu en Argentine avec l'acquisition de la cave la mieux notée d'Argentine, Achaval Ferrer, en 2011; et Melipal, en 2019, et a acquis en 2015 le plus ancien domaine viticole d'Espagne, Propiedad de Arínzano, qui a été fondée en 1055. Les vins de Tenute del Mondo, salués par la critique, sont vendus dans plus de 90 pays et sont appréciés dans plusieurs des meilleurs restaurants et bars à vin du monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Tenute del Mondo .

À propos de Miraval

Le château de Miraval est un domaine du sud de la France qui abrite l'un des plus beaux rosés de Provence. Le domaine se compose d'un château historique et de 400 hectares de terres plantées de vignes, d'oliviers et de pins. Le rosé du château de Miraval a été salué par la critique dès son lancement et est rapidement devenu l'une des principales marques de rosé de la région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château de Miraval .

