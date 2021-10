Tenute del Mondo kupuje päťdesiatpercentný podiel v Chateau Miraval

Dcérska firma spoločnosti Stoli, Global Wine and Spirits Leader, sa pripája ako spoluvlastník

NEW YORK, 5. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Tenute del Mondo, spoluvlastník (s rodinou Frescobaldi) ikonických vín ako Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo a majiteľ ikonických vín Achaval Ferrer a Arínzano, dnes oznámil nákup päťdesiatich percent spoločnosti Chateau Miraval a značky Miraval od Angeliny Jolie. Tenute del Mondo je dcérskou spoločnosťou Stoli Group, vedúcej globálnej ultra prémiovej spoločnosti pre destiláty a víno.

„Miraval dopĺňa našu ponuku vín," uviedol Jon Pepper, majster vína, generálny riaditeľ Tenute del Mondo. „Pridaním vína Rose tohto kalibru získavame veľmi dobrú pozíciu, aby sme splnili mimoriadny dopyt zo strany zákazníkov aj partnerov."

„Už dlho obdivujeme výnimočné vína a značku Miraval. Sme naozaj poctení, že môžeme prispieť svojim podielom pri zachovaní integrity a oddanosti, ako aj investovať čas a vášeň, dôkazom čoho je značka Chateau aj značka Miraval," uviedol Damian McKinney, globálny generálny riaditeľ spoločnosti Stoli Group. „Sme nadšení, že sme získali pozíciu po boku Brada Pitta ako kurátori ich mimoriadnych ročníkov."

O spoločnosti Stoli® Group

Stoli® Group bola založená v roku 2013 a je zodpovedná za výrobu, riadenie a distribúciu globálneho portfólia destilátov SPI. Spoločnosť Stoli Group, známa najmä ako značka vodky Stolichnaya®, v posledných rokoch rozšírila svoje portfólio, aby oslovila prémiových lokálnych a sofistikovanejších globálnych spotrebiteľov. Chránené značky: Stoli® Vodka, Elit™ Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl®, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila a Se Busca™ Mezcal. Vďaka prítomnosti v sieti viac ako 176 trhov spolupracuje Stoli Group so zanieteným tímom 200 distribútorov po celom svete. Spoločnosť Stoli so sídlom v Luxemburgu má výrobné závody v Španielsku, Taliansku, Argentíne a USA, pričom história niektorých z nich siaha až do začiatku posledného storočia. Viac informácií nájdete na stránke stoli-group.com.

O Tenute del Mondo

Tenute del Mondo, divízia vína skupiny Stoli, bola vytvorená s cieľom vybudovať popredné svetové portfólio ultra prémiových produktov vinárstva. Vznikla v roku 2006 akvizíciou časti spoločnosti Marchesi de Frescobaldi, ktorá zahŕňa talianske ikony Masseto, Ornellaia, Luce a CastelGiocondo. Skupina expandovala do Argentíny akvizíciou najvyššie hodnoteného argentínskeho vinárstva Achaval Ferrer v roku 2011 a Melipal v roku 2019 a v roku 2015 získala najstaršiu španielsku vinársku usadlosť Propiedad de Arínzano, ktorá bola založená v roku 1055. Kritikmi uznávané vína Tenute del Mondo sa predávajú vo viac ako 90 krajinách a vychutnávajú si ich v mnohých najlepších svetových reštauráciách a vinárňach. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Tenute del Mondo.

O spoločnosti Miraval

Château Miraval je usadlosť na juhu Francúzska, ktoré je domovom jedného z najlepších provensálskych ružových vín. Usadlosť tvorí historické vidiecke sídlo a 400 hektárov pôdy vysadenej viničom, olivovníkmi a borovicami. Ružové víno Chateau Miraval je od svojho uvedenia na trh uznávané kritikmi a rýchlo sa stalo jednou z popredných značiek ružových vín v regióne. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Miraval.

