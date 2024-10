Tequila Enemigo kündigt langfristige Partnerschaft mit dem Fulham Football Club an - der erste Tequila-Partner eines englischen Premier League-Teams überhaupt

"Es ist ein bedeutendes Ereignis, unsere Ernennung zum allerersten Tequila-Partner eines englischen Premier League-Teams bekannt zu geben, und dass dieses Team Fulham ist, ist etwas ganz Besonderes", sagte Robin Clough, Mitbegründer von Tequila Enemigo.

"Wir bringen ein wahrhaft luxuriöses Erlebnis zu Fulhams anspruchsvoller Fangemeinde und werden während unserer Partnerschaft noch viele weitere aufregende Momente erleben", fügt Max Davies-Gilbert, Mitbegründer von Tequila Enemigo hinzu. "Es ist unser Bestreben, den Fulham-Fans auch in den kommenden Jahren unseren preisgekrönten Tequila anzubieten und Wege zu finden, sie zu begeistern, einzubinden und natürlich mit einem Cocktail aus unserer Enemigo-Bar im Riverside Market auf die Fulham-Siege anzustoßen."

Der kaufmännische Direktor des Fulham Football Club, Jon Don-Carolis, kommentierte: "Es ist eine Ehre, diese bahnbrechende Partnerschaft zwischen dem mehrfach preisgekrönten Tequila Enemigo und dem Fulham Football Club und Fulham Pier anzukündigen, die erste ihrer Art.

An Spieltagen können die Fans im Craven Cottage in echter Enemigo-Manier luxuriös auf die Tore anstoßen, und im Alltag können die Besucher des Fulham Pier in der Enemigo-Bar auf dem Riverside-Markt sensationelle Cocktails genießen, während sie den atemberaubenden Blick auf die Themse genießen.

Enemigo wird außerdem das ganze Jahr über mit Erlebnissen und Aktionen am Fulham Pier für einen Hauch mexikanischer Authentizität sorgen.

Im Einklang mit den Markenwurzeln von Tequila Enemigo bietet jede Interaktion mit der Marke im Fulham Football Club einen Hauch von Luxus und mexikanischer Authentizität - von Enemigo-Displays vor Ort über mit Enemigo bestückte Bars bis hin zu exklusiven Menüangeboten bei Veranstaltungen und Erlebnissen, die vom Club und Fulham Pier organisiert werden. Tequila Enemigo wird ein integraler Bestandteil des Fulham-Erlebnisses werden, mit dem Markenlogo im gesamten Stadion und exklusiven Cocktails, die am Spieltag im Craven Cottage serviert werden.

Während der gesamten Saison können die Fans ein luxuriöses Tequila Enemigo-Erlebnis genießen, mit exklusiven Verkostungsflügen und Cocktails an der Tequila Enemigo-Bar. Diese brandneue, permanente Einrichtung am Riverside Market bietet einen luxuriösen Blick auf die Themse sowie eine innovative Cocktailkarte, die an Spieltagen serviert wird und ab Januar 2025 das ganze Jahr über geöffnet sein wird, um das Enemigo-Erlebnis an Spieltagen und darüber hinaus zu bieten.

Tequila Enemigo wurde 2017 auf den Markt gebracht und ist einer der berühmtesten Tequilas der Welt, der sich von anderen Marken abhebt und das globale Alkohol-Ökosystem mit seinem unerbittlichen Fokus auf Qualität durcheinanderbringt. Während der Globalisierung der Marke bleibt ihr Ehrgeiz, die Erwartungen zu übertreffen, ungebrochen und festigt ihre Position in den luxuriösesten Städten der Welt. Die Markteinführung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Europa zu Beginn dieses Jahres stellt neben der starken Position in den USA und Mexiko einen strategischen Schritt in Richtung Expansion auf mehrere Kontinente dar.

Mit 15 Double Gold Awards, 5 Tequila of the Year Awards und insgesamt 60 Auszeichnungen hat Tequila Enemigo seine Position auf dem Markt gefestigt und bietet mit jedem Schluck ein unbeschreibliches Erlebnis.

Über Tequila Enemigo

Tequila Enemigo definiert die Welt des Ultra-Premium-Tequilas mit seinen preisgekrönten, im Herzen von Jalisco, Mexiko, hergestellten Produkten neu. Das 2017 von Robin Clough, Sebastian Gonzalez und Max Davies-Gilbert ins Leben gerufene Trio hat sich vorgenommen, den Status quo von Premium-Tequila zu verändern. Enemigo vereint traditionelle mexikanische Handwerkskunst mit europäischem Luxus und wird zu 100 % aus der feinsten blauen Weber-Agave und dem gefilterten, mineralreichen Wasser des Volcán de Tequila hergestellt. Mit über 60 Auszeichnungen hat Enemigo internationales Ansehen erlangt. Die unglaubliche Dynamik der Marke, zu der auch die Übernahme durch die MadaLuxe Group, eines der größten Luxusunternehmen Amerikas, im Jahr 2023 gehört, hat ihre Position in den Top-Locations auf der ganzen Welt gesichert - von Mexico City bis London, New York bis Dubai, Los Angeles bis Mailand - und bietet Trinkern ein raffiniertes, zusatzstofffreies Erlebnis, das einen neuen Branchenstandard setzt.

Die preisgekrönten Tequilas von Enemigo, darunter der Enemigo Blanco 55, der Añejo Cristalino 89 und der Extra Añejo 00, sind ab sofort an jeder geeigneten Bar im Craven Cottage und am Fulham Pier erhältlich, mit einer speziellen Enemigo Cocktail Bar im Zentrum des Riverside auf Ebene 0.

