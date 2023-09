TeraBox Marca o Primeiro Ano Completo do Programa de Indicação, Empoderando Milhares de Pessoas em Todo o Mundo

TÓQUIO, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TeraBox, a proposta de armazenamento em nuvem da empresa de tecnologia japonesa Flextech Inc., com sede em Tóquio, está comemorando com orgulho o marco do primeiro ano de seu Programa de Referência de grande sucesso. Sob o lema "Compartilhar para enriquecer", o Programa de Referência da TeraBox ganhou força significativa, reunindo usuários em todo o mundo para se juntarem a ele. A TeraBox marca primeiro seu aniversário com o desafio no TikTok #TeraBoxLifeUpgrade, atraindo participantes, incluindo líderes de opinião (KOLs), para mostrar ganhos e benefícios do programa de referência, obtendo 20 milhões de visualizações.

O Programa de Referência, uma pedra angular do sucesso da TeraBox, atrai potenciais usuários com seu simples processo de inscrição de cinco etapas, envolvendo "Registrar, selecionar um plano, carregar arquivos, compartilhar links e coletar recompensas", permitindo que eles monetizem sua participação no Programa de Referência. A escolha retumbante da comunidade do slogan oficial do programa, "Compartilhar para enriquecer", exemplifica a visão da TeraBox de promover uma cultura de compartilhamento que leva à prosperidade financeira, atraindo uma gama diversificada de usuários. Não é surpresa que a TeraBox tenha se tornado o assunto do momento.

O impacto da TeraBox vai muito além, atingindo 214 países e regiões em todo o mundo. Da Índia à Indonésia, do Brasil aos Estados Unidos, a TeraBox conquistou seguidores leais de diversos webmasters que ajudam a difundir a riqueza. O sucesso do programa atraiu webmasters de todos os cantos do mundo, com a Índia liderando o caminho com aproximadamente 90.000 webmasters. A Indonésia fica em segundo lugar com 40.000, enquanto o Brasil e os Estados Unidos têm 20.000. E não para por aí - países como Vietnã, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e Japão também aderiram, contribuindo para a presença global da TeraBox.

Com mais de 500.000 webmasters em todo o mundo, o programa se tornou um caminho lucrativo para a geração de renda. Os webmasters estão colhendo uma renda média diária de $83, com alguns alcançando ganhos impressionantes diários de até $7.636. Notavelmente, desde seu início, a TeraBox testemunhou um webmaster acumulando um impressionante valor de $109.947 em ganhos dentro de um ano, estabelecendo uma nova referência de sucesso.

O programa de indicação TeraBox opera com sucesso há mais de 365 dias, alcançando vitória notável graças ao apoio inabalável de seus usuários e webmasters. A TeraBox lançou o desafio #TeraBoxLifeUpgrade no TikTok para comemorar as jornadas notáveis dos participantes do nosso Programa de Indicação. Este desafio cativante testemunhou mais de 50 participantes ativos, incluindo líderes de opinião renomados (KOLs), exibindo com orgulho seus ganhos mensais do Programa de Indicação, acumulando impressionantes 20 milhões de visualizações. Por meio de vídeos envolventes, eles destacaram seus principais benefícios, incluindo generosos compartilhamento de lucros, operações fáceis de usar e processos de saques rápidos.

Ultimamente, a empresa lança o plano de conteúdo pago da TeraBox, permitindo aos usuários transformar a criatividade em renda tangível. Fotógrafos, ilustradores e criadores de vídeo originais agora podem definir preços flexíveis para seu conteúdo premium, com os usuários pagando para acessar e desfrutar de vídeos carregados. É importante enfatizar que a TeraBox não cobra taxas, permitindo aos criadores a possibilidade de ganhar até $100 por link; sua criatividade é devidamente compensada de acordo com o Plano de Conteúdo Pago da TeraBox.

O aplicativo TeraBox está disponível para dispositivos Android, iOS e Windows. Os dados também podem ser acessados on-line em www.terabox.com.

Para obter mais informações sobre o Programa de Indicação da TeraBox para receber renda adicional, acesse https://terabox.onelink.me/yqcq/ij4vgrdg

Sobre a Terabox

Impulsionada pela Flextech Inc. no Japão, a TeraBox é uma solução líder global de armazenamento em nuvem. Sediada em Tóquio, a TeraBox atende mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo, oferecendo uma maneira simples, mas poderosa, de armazenar e gerenciar dados. Oferecendo um generoso 1TB de armazenamento gratuito, a TeraBox garante que seus arquivos estejam seguros e acessíveis em qualquer lugar.

FONTE TeraBox

