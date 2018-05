Terceira reunião anual do NDB apresenta as principais atualizações sobre desenvolvimentos com base na tecnologia

O evento de dois dias, realizado no distrito financeiro de Lujiazui, em Xangai, incluiu a participação do Sr. Marcello de Moura Estevão Filho, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Brasil; o Sr. Sergei Storchak, vice-ministro da Fazenda, Rússia; o Sr. Subhash Chandra Garg, secretário (Assuntos Econômicos) no Ministério da Fazenda, Índia; o Sr. Kun Liu, ministro da Fazenda, China; e o Sr. Nhlanhla Nene, ministro da Fazenda, África do Sul. Centenas de representantes de organizações da sociedade civil, imprensa, meio acadêmico, governo e empresas das nações do BRICS também estiveram presentes.

Durante as reuniões do conselho de diretores e do conselho de administração, seus membros analisaram o progresso do banco e discutiram planos de apoiar a expansão das atividades comerciais do NDB, alinhada às possibilidades do banco.

Anúncios das reuniões de conselho

O Sr. Nhlanhla Nene foi eleito presidente do conselho de diretores e ocupará esse cargo até o fim da próxima reunião anual do conselho de diretores. Também ficou decidido que a próxima reunião anual do conselho de diretores do banco será realizada na África do Sul, em 2019.

Durante a reunião, o conselho de diretores aprovou as demonstrações financeiras auditadas referentes ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2017, e também aprovou as demonstrações financeiras resumidas não auditadas para o fundo de preparação de projetos do NDB referentes ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Durante a 14a reunião do conselho de administração, o conselho discutiu o trabalho do banco, inclusive a facilitação de projetos nos países-membros do NDB.

O conselho de administração aprovou seis projetos dos cinco países-membros do NDB, com empréstimos no valor total de US$ 1,6 bilhão. Ressaltou-se que, em 2018, o banco fortaleceu consideravelmente sua carteira de projetos, e a quantidade total de aprovações em 2018 chegou a US$ 1,7 bilhão. Até o momento, o valor total da carteira do banco ultrapassou US$ 5,1 bilhões.

"Atualmente, a maior oportunidade econômica é que podemos investir em uma nova geração de tecnologias inteligentes e sustentáveis para atender aos nossos requisitos de infraestrutura. Aproveitaremos essas transformações e promoveremos os fluxos de conhecimento para apoiar soluções adequadas e eficazes em nossos países-membros", afirmou o Sr. K.V. Kamath, presidente do NDB, na cerimônia de abertura da terceira reunião anual. "Ao fazer isso, contribuiremos para o desenvolvimento sustentável e para a diminuição da pobreza. No NDB, continuaremos escutando, aprendendo e inovando."

No seminário de abertura, intitulado "Financiamento do desenvolvimento em um ambiente global em constante mudança", os participantes abordaram os avanços tecnológicos atuais que afetarão nosso futuro e o ambiente operacional para as instituições de desenvolvimento. Os ministros da Fazenda das nações do BRICS apresentaram suas visões de alto nível e refletiram sobre como as instituições de desenvolvimento multilaterais podem adaptar-se às realidades econômicas emergentes, inclusive os avanços tecnológicos, como inteligência artificial e blockchain, além do ambiente operacional para as instituições de desenvolvimento.

O segundo seminário, intitulado "Abordagens inovadoras para mobilizar as finanças para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável", analisou o papel das instituições financeiras no apoio à inovação e ao desenvolvimento de infraestrutura sustentável durante a quarta revolução industrial. Os conferencistas compartilharam sua visão sobre os modelos de empréstimo, inclusive financiamento em moeda local e outros modelos alternativos para arrecadar fundos, além de como atrair o setor privado e outros credores institucionais.

No terceiro seminário, intitulado "Os aspectos sociais da quarta revolução industrial e da economia digital", representantes de destaque do meio acadêmico, organizações da sociedade civil e líderes sociais das nações do BRICS abordaram o impacto das novas tendências tecnológicas. Observou-se que, com a criação de grandes oportunidades econômicas, alguns países e grupos sociais precisarão de atenção especial e do apoio de instituições de desenvolvimento multilaterais para evitar ficar para trás em um cenário econômico global que muda com muita rapidez.

O New Development Bank é um banco de desenvolvimento multilateral criado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em 2014. O banco pode mobilizar recursos para infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável no BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, complementando os esforços de instituições financeiras regionais e multilaterais para o crescimento e o desenvolvimento globais.

Para obter mais informações sobre o banco, acesse o site oficial do NDB em http://www.ndb.int ou envie um e-mail para o departamento de comunicações corporativas do NDB: media@ndb.int.

