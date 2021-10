Terminal do BTP no Brasil entra em operação remotamente com OPUS Terminal da CyberLogitec

SEUL, Coreia do Sul, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A CyberLogitec, provedora líder de tecnologias de TI de operações marítimas, portuárias/de terminais e logísticas e subsidiária da EUSU Holdings, anunciou que a implementação da OPUS Terminal no Brasil Terminal Portuário foi concluída com sucesso em junho de 2021, com operações estáveis em andamento.

O BTP, uma joint venture entre a APM Terminals e a TIL (Terminal Investment Limited), é o maior terminal da América do Sul e tem uma vantagem geográfica no fornecimento de rotas de transporte marítimo no mundo todo. Com a implementação do sistema OPUS Terminal, espera-se que o BTP consiga o efeito altamente almejado de melhorar a eficiência e a conveniência do trabalho, a pontualidade na entrada e na partida de embarcações e maior produtividade anual.

"Escolhemos a OPUS Terminal, uma vez que o sistema tem como base as melhores práticas do mundo, e acreditamos que o sistema é avançado e estável o suficiente para nos ajudar a oferecer uma operação de terminais eficiente e um serviço de alta qualidade", disse Marcio Guiot, diretor de operações do BTP.

Os "módulos avançados" implementados pela OPUS Terminal aumentam a eficiência operacional das operações de pátio e embarcações do terminal, diminuem o trabalho desnecessário e improdutivo, reduzem o tempo de planejamento necessário, além de aumentarem a produtividade operacional.

A mesma versão dos módulos avançados da OPUS Terminal está sendo utilizada no terminal de Westport, o mega terminal de contêineres localizado na Malásia, e em muitos outros terminais da CyberLogitec.

A restrição nas movimentações entre os países resultante da COVID-19 foi o maior problema para o projeto. Para lidar com essa crise, a equipe de projeto da OPUS Terminal da CyberLogitec implementou o sistema remotamente, sem fazer uma única visita ao Terminal do BTP durante o período de 18 meses do projeto.

"Para conseguir uma implementação remota bem-sucedida pela primeira vez, realizamos rigorosos planos e preparações preliminares e criamos novos processos e desenvolvimentos. Para mitigar o risco de uma implementação remota e a incerteza por parte do cliente, os testes foram realizados repetidamente. O processo e o resultado foram abertos e transparentes como parte das comunicações com o cliente. Consequentemente, concluímos a implementação com sucesso e também reduzimos o período de estabilização do projeto", disse Jeong Min Son, diretor do departamento de portos.

Para mais informações, acesse www.cyberlogitec.com ou assista www.youtube.com/watch?v=lGtgSPSeRlw

Sobre a CyberLogitec

Fundada no ano 2000, a CyberLogitec capacita a cadeia de suprimentos global com tecnologias inovadoras que solucionam os desafios operacionais, melhoram a visibilidade e satisfazem as demandas do setor. Como líder mundial no setor de transporte marítimo, portuário e de logística, nossos serviços e soluções de consultoria flexíveis e abrangentes ajudam o setor a se adaptar rapidamente às necessidades em evolução do mercado.

Sobre a Santos Brasil

Reconhecida como referência na operação portuária de contêineres no Brasil, a Santos Brasil é uma empresa de capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, que oferece a seus clientes soluções completas de logística portuária. A empresa opera seis terminais marítimos estrategicamente localizados no Brasil, com três terminais de contêineres (Tecon Santos, Tecon Vila do Conde e Tecon Imbituba); um terminal de carga geral, o TCG Imbituba; um terminal exclusivo para a movimentação de veículos, o TEV; e um terminal de cargas geral em Saboo, também em Santos.

