Компания Terran Biosciences объявляет о лицензионном соглашении с Колумбийским университетом о получении всемирных эксклюзивных прав на принадлежащую ему программную платформу для биомаркеров центральной нервной системы (ЦНС)

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Биотехнологическая платформенная компания Terran Biosciences, Inc. (далее — Компания), которая специализируется на разработке качественно новых препаратов и технологий для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, заключила соглашение с Колумбийским университетом (далее — Университет) и Фондом по исследованиям в области психической гигиены (далее — Фонд) о получении всемирных эксклюзивных прав на развитие и вывод на рынок принадлежащей Университету программной платформы для биомаркеров ЦНС и на разработку патентного портфеля.

Исходные алгоритмы были разработаны в Университете группой врачей, нейробиологов и инженеров по программному обеспечению, которую возглавили врач, доктор философии Гильермо Хорга (Guillermo Horga) и доктор философии Клиффорд Кассиди (Clifford Cassidi). Эта новая технология уже доказала свою перспективность в плане клинического применения в ходе нескольких исследований с участием пациентов с различными заболеваниями, включая шизофрению, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, клиническую депрессию, наркоманию и посттравматическое стрессовое расстройство.

На основе полученных данных Компания занимается дальнейшей разработкой алгоритмов и внедряет их на своей облачной платформе «программное обеспечение как медицинское устройство» (SaMD), а также спонсирует дополнительные клинические исследования, проводимые Фондом и Университетом, и расширяет набор данных, сферу заинтересованных сторон и патентный портфель. Цель Компании — предоставить эту платформу для содействия внедрению неинвазивных и экономически эффективных решений для пациентов с неврологическими и психиатрическими нарушениями.

Д-р Сэм Кларк (Sam Clark), генеральный директор Компании, отметил: «Сотрудники университета и фонда проделали огромную работу по созданию этой программной платформы для решения очень сложных вопросов, связанных с выявлением и измерением ключевых биомаркеров головного мозга в нейропсихиатрии. Мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества в области исследований для дальнейшего развития этого проекта и расширения доступа к этой перспективной технологии».

Д-р Гильермо Хорга (Guillermo Horga), доцент кафедры клинической психиатрии Колледжа хирургии и общей терапии имени Вагелосов при Колумбийском университете, сказал: «Мы очень рады дальнейшему сотрудничеству с командой Terran, которое позволит продвинуть этот проект еще дальше и изучить его возможности в лечении целого ряда заболеваний в различных сферах применения».

Информация о компании Terran Biosciences, Inc.

Terran — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой ассортимента лекарственных средств и технологий для пациентов с неврологическими и психиатрическими заболеваниями. При поддержке ряда инвесторов в медико-биологическую и технологическую отрасли Компания создала технологическую платформу для разработки лекарственных препаратов, ориентированную на заболевания ЦНС, и стремительно расширяет ассортимент средств, находящихся на заключительных стадиях разработки, включая новейшие психоделические препараты.

Контактная информация Компании

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