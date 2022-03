Terran Biosciences oznamuje licenčnú dohodu s Kolumbijskou univerzitou na exkluzívne celosvetové práva na patentovanú softvérovú platformu biomarkerov CNS

NEW YORK, 16. marca 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. („Terran"), spoločnosť zaoberajúca sa biotechnologickou platformou, ktorá sa venuje vývoju transformačných terapií a technológií pre neurologické a psychiatrické ochorenia, uzavrela dohodu s Kolumbijskou univerzitou („Kolumbijská univerzita") a spoločnosťou Research Foundation for Mental Hygiene („RFMH") s cieľom získať celosvetové výhradné práva na vývoj a komercializáciu softvérovej platformy biomarkerov CNS a portfólia patentov vo vlastníctve Kolumbijskej univerzity.

Základné algoritmy pôvodne vyvinul tím lekárov, neurovedcov a softvérových technikov Kolumbijskej univerzity pod vedením Guillerma Horga, MD, PhD a Clifforda Cassidyho, PhD. Táto nová technológia už preukázala sľubné klinické aplikácie v niekoľkých štúdiách v mnohých indikáciách vrátane schizofrénie, Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby, závažnej depresie, drogovej závislosti a post-traumatickej stresovej poruchy (PTSD).

Na základe týchto údajov spoločnosť Terran ďalej vyvíja algoritmy tým, že ich začleňuje do cloudového softvéru spoločnosti Terran ako platformu zdravotníckych pomôcok (SaMD). Spoločnosť Terran je tiež zadávateľom ďalších klinických výskumných štúdií v spoločnosti RFMH a na Kolumbijskej univerzite a rozširuje súbor údajov, indikácie záujmu a portfólio patentov. Cieľom spoločnosti Terran je priniesť túto platformu, aby pomohla využiť neinvazívne a lacné riešenia pre pacientov trpiacich neurologickými a psychiatrickými poruchami.

Dr. Sam Clark, generálny riaditeľ spoločnosti Terran, uviedol: „Tím na Kolumbijskej univerzite a v spoločnosti RFMH vykonal neuveriteľné množstvo práce pri budovaní tejto softvérovej platformy, aby pomohol vyriešiť veľmi zložité otázky týkajúce sa identifikácie a merania kľúčových mozgových biomarkerov v neuropsychiatrii. Tešíme sa na pokračovanie tejto výskumnej spolupráce s cieľom podporiť túto prácu a rozšíriť prístup k tejto výkonnej technológii."

Dr. Guillermo Horga, docent klinickej psychiatrie na Kolumbijskej univerzite Vagelos College of Physicians and Surgeons, uviedol: „Sme nadšení, že môžeme pokračovať v spolupráci s tímom Terran, aby sme túto prácu posunuli ešte ďalej a preskúmali jej možnosti v rámci množstva rôznych chorobných stavov a aplikácií."

O spoločnosti Terran Biosciences, Inc.

Terran je biotechnologická platformová spoločnosť, ktorá vyvíja portfólio liečiv a technológií pre pacientov s neurologickými a psychiatrickými ochoreniami. Spoločnosť Terran, ktorú podporujú viacerí investori z oblasti prírodných vied a technológií, vybudovala platformu na vývoj liekov so zameraním na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a rýchlo napreduje s viacerými aktívami v neskorej fáze, medzi ktoré patria aj nové psychedelické terapeutiká.

