Terran Biosciences anuncia acordo de licenciamento com a Universidade de Columbia por direitos exclusivos no mundo todo à plataforma exclusiva de software de biomarcadores CNS

NOVA YORK, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Terran Biosciences, Inc. ("Terran"), uma empresa de plataformas de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de tratamentos e tecnologias transformadores para doenças neurológicas e psiquiátricas, firmou um acordo com a Universidade de Columbia ("Columbia") e com a Fundação de Pesquisa em Higiene Mental ("RFMH") para obter direitos exclusivos no mundo todo de desenvolvimento e comercialização da plataforma de software de biomarcadores CNS e do portfólio de patentes da Columbia.

Os algoritmos de base foram inicialmente desenvolvidos por uma equipe de médicos, neurocientistas e engenheiros de software da Columbia, liderada por Guillermo Horga, MD, PhD e por Clifford Cassidy, PhD. Essa nova tecnologia já demonstrou aplicações clínicas promissoras em vários estudos em uma série de indicações, como esquizofrenia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, depressão grave, vício em drogas e distúrbio do estresse pós-traumático (DEPT).

Graças a esses dados, a Terran está desenvolvendo ainda mais os algoritmos, incorporando-os ao software baseado em nuvem da Terran como uma plataforma de software como dispositivo médico (SaMD). A Terran também está patrocinando estudos adicionais de pesquisa clínica na RFMH e na Columbia e está ampliando os conjuntos de dados, indicações de interesse e portfólio de patentes. A Terran pretende promover essa plataforma para ajudar a viabilizar soluções não invasivas e econômicas para pacientes com distúrbios neurológicos e psiquiátricos.

O Dr. Sam Clark, CEO da Terran, comentou: "A equipe da Columbia e da RFMH fez um trabalho incrível na construção dessa plataforma de software para ajudar a resolver questões muito difíceis em torno da identificação e medição dos principais biomarcadores cerebrais em neuropsiquiatria. Esperamos continuar essa colaboração de pesquisa para promover esse trabalho e ampliar o acesso a essa tecnologia poderosa."

O Dr. Guillermo Horga, professor associado de psiquiatria clínica da Faculdade Vagelos de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Columbia, afirmou: "Estamos entusiasmados em continuar a colaboração com a equipe da Terran para impulsionar ainda mais esse trabalho e explorar seus recursos em diversos estados patológicos e aplicações."

Sobre a Terran Biosciences, Inc.

A Terran é uma empresa de plataforma de biotecnologia que desenvolve um portfólio de terapias e tecnologias para pacientes portadores de doenças neurológicas e psiquiátricas. Com o respaldo de uma série de investidores em ciências da vida e tecnologia, a Terran criou uma plataforma de desenvolvimento de medicamentos baseada em tecnologia e com foco no SNC e está progredindo rapidamente no número de ativos em estágio avançado, que incluem novos tratamentos baseados em substâncias psicodélicas.

