Společnost Terran Biosciences uzavřela licenční dohodu s Kolumbijskou univerzitou o získání exkluzivních celosvětových práv na softwarovou platformu biomarkerů CNS

NEW YORK, 17. března 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Terran Biosciences, Inc. (dále „Terran"), biotechnologická platformová společnost zaměřená na vývoj transformačních léčiv a technologií pro léčbu neurologických a psychiatrických onemocnění, oznámila uzavření dohody s Kolumbijskou univerzitou (dále „Columbia") a Výzkumnou nadací pro duševní hygienu (Research Foundation for Mental Hygiene, dále „RFMH") o získání celosvětových exkluzivních práv na vývoj a komercializaci chráněné softwarové platformy pro výzkum biomarkerů CNS a patentového portfolia univerzity.

Základní algoritmy platformy byly původně vyvinuty týmem lékařů, neurovědců a softwarových inženýrů z Columbie pod vedením doktora Guillerma Horgy a doktora Clifforda Cassidyho. Tato nová technologie již v několika studiích prokázala slibné možnosti klinického využití pro řadu indikací včetně schizofrenie, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, těžké deprese, drogové závislosti či posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Na základě výsledků studií pokračuje společnost Terran v rozvíjení algoritmů prostřednictvím jejich začlenění do svého cloudového softwaru jako platformy zdravotnického prostředku (Software as a Medical Device, SaMD). Terran také sponzoruje další klinické výzkumné studie pořádané RFMH a Columbií a rozšiřuje své soubory dat, zkoumané indikace a portfolio patentů. Cílem společnosti Terran je uvést tuto platformu do praxe a přispět tak k rozšíření neinvazivních, nákladově efektivních řešení pro pacienty trpící neurologickými a psychiatrickými poruchami.

Dr. Sam Clark, generální ředitel společnosti Terran, uvedl: „Tým z Columbie a RFMH odvedl neuvěřitelný kus práce na budování této softwarové platformy, která pomáhá řešit velmi obtížné otázky týkající se identifikace a měření klíčových mozkových biomarkerů v neuropsychiatrii. Těšíme se na další pokračování naší výzkumné spolupráce, která nám umožňuje na jejich práci navázat a rozšiřovat přístup k této výkonné technologii."

Dr. Guillermo Horga, docent klinické psychiatrie na lékařské fakultě Kolumbijské univerzity (Vagelos College of Physicians and Surgeons), uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s týmem společnosti Terran, dále rozvíjet náš projekt a zkoumat jeho možnosti u různých chorobných stavů a dalších aplikací."

O společnosti Terran Biosciences, Inc.

Biotechnologická platformová společnost Terran vyvíjí portfolio terapeutik a technologií pro pacienty trpící neurologickými a psychiatrickými problémy. S podporou řady investorů z přírodovědných i technologických oborů vybudovala technicky vyspělou platformu pro vývoj léčiv (převážně CNS) a rychle postupuje s mnoha projekty v pozdní fázi vývoje včetně nových léčivých přípravků na bázi psychedelik.

