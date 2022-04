Terran Biosciences oznamuje licenčnú dohodu so spoločnosťou Sanofi na dve aktíva komunikačného kanála CNS v neskoršej fáze

Terran urýchli vývoj fázy 3 dvoch terapeutík na liečbu chorôb centrálneho nervového systému spoločnosti Sanofi

Transakcia zahŕňa celosvetové výhradné práva na vývoj a komercializáciu vo všetkých oblastiach použitia

NEW YORK, 22. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. (ďalej len „Terran"), biotechnologická platforma, ktorá sa venuje vývoju transformačných terapeutík pre neurologické a psychiatrické ochorenia, uzavrela dohodu so spoločnosťou Sanofi S.A. (ďalej len „Sanofi") na celosvetové výhradné práva na rozvoj a komercializáciu dvoch aktív komunikačného kanála CNS v neskoršej fáze.

Na základe týchto terapeutík vznikli 4 skúšané aplikácie nových liekov (IND) a viac ako 104 klinických štúdií, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 15 000 osôb v rámci mnohých indikácií centrálneho nervového systému.

Terran plánuje rýchlo napredovať vo vývoji týchto aktív pre neurologické a psychiatrické indikácie, ktoré zahŕňajú niekoľko nových aplikácií v oblastiach, ktoré nemajú do značnej miery uspokojené lekárske potreby. Táto transakcia predstavuje kľúčovú ďalšiu fázu vývoja týchto sľubných aktív.

Dohoda zahŕňala predbežnú platbu ako aj typické míľniky a licenčné poplatky založené na úspechu. Osobitné finančné podmienky dohody neboli zverejnené.

„Sme vďační tímu Sanofi za to, že nás poveril, aby sme pokračovali vo vývoji týchto terapeutík v neskoršej fáze, o ktorých sme presvedčení, že majú potenciál transformovať paradigmu v neuropsychiatrii," uviedol Dr. Sam Clark, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Terran.

O Terran Biosciences, Inc.

Terran je biotechnologická platformová spoločnosť, ktorá vyvíja portfólio liečiv a technológií pre pacientov s neurologickými a psychiatrickými ochoreniami. Spoločnosť Terran, ktorú podporujú viacerí investori z oblasti prírodných vied a technológií, vybudovala platformu na vývoj liekov so zameraním na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a rýchlo napreduje s viacerými aktívami v neskorej fáze, medzi ktoré patria aj nové psychedelické terapeutiká.

