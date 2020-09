TerraPay anuncia a nomeação de Ron Vollebregt para o cargo de presidente do conselho

Ron ingressa na TerraPay como um empreendedor global, com mais de 25 anos de muita experiência na área de pagamentos, a maioria dos quais como cofundador e diretor de Operações da GlobalCollect, proeminente provedora internacional de serviços de pagamento. Depois disso, ele permaneceu ativo no setor, aconselhando frequentemente investidores e empresas de pagamento. Atualmente, Ron é membro do Conselho da SlimPay, empresa sediada em Paris que presta serviços de pagamento na economia de assinaturas, e da Yoco, empresa sediada na Cidade do Cabo, que atende necessidades de pagamento off-line e on-line de empresas no Sul da África.