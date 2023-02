TerraPay anuncia contratação estratégica da Sudhesh Giriyan para liderar o negócio global d- remessas

LONDRES, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay uma empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, anunciou hoje a nomeação de Sudhesh Giriyan como Presidente e Diretor Global de Remessas. Fortalecendo a liderança sênior da empresa, esta nomeação estratégica apoia a contínua expansão global da TerraPay.

Sudhesh Giriyan, President & Global Head of Remittances, TerraPay

Em sua nova função, Sudhesh será responsável por liderar os negócios globais de remessas da TerraPay, aprofundando a confiança e a credibilidade da empresa com todos os principais parceiros em todo o mundo e aumentando ainda mais os corredores de remessas existentes, além de abrir novos mercados para adicionar à rede atual da TerraPay, de mais de 100 países.

Estendendo uma calorosa recepção à Sudhesh, Ambar Sur, Fundador e CEO da TerraPay, disse: "À medida que a TerraPay continua a crescer globalmente, temos intensificado nossos esforços para fortalecer nossa equipe com os melhores talentos do setor. Sudhesh é um profissional experiente e me dá muito prazer recebê-lo em nossa equipe. Sua vasta experiência em liderar as empresas a novos patamares de sucesso desempenhará um papel fundamental na aceleração do crescimento do negócio global de remessas da TerraPay. Tenho certeza de que sua experiência e profundo conhecimento serão inestimáveis para a empresa".

Sudhesh, um ex-aluno de IIM Bangalore, traz consigo mais de 20 anos de profunda experiência no setor. Antes de ingressar na TerraPay, ele liderou a Xpress Money como CEO, orientando diversas equipes responsáveis por operações globais, forjando alianças estratégicas, gestão de agentes e parceiros, construindo um forte atendimento ao cliente, branding e marketing, pesquisa de mercado, comunicações corporativas, relações com a mídia e muito mais. Sudhesh também estava à frente da UAE Exchange e da Unimoni, liderando as empresas como seu CEO.

Ao comentar sobre sua nova função na TerraPay, Sudhesh Giriyan disse: "Estou muito animado em me juntar à TerraPay à medida que a expansão global da empresa ganha impulso. Nos últimos anos, o setor de remessas teve um crescimento fenomenal e um futuro ainda mais brilhante está sendo desenvolvido. Tendo se estabelecido como um parceiro confiável para transações internacionais, o caminho a seguir para o negócio de remessas da TerraPay é forjar novas parcerias estratégicas, alcançar mercados novos e inexplorados e trazer todos os países para o que chamamos de via global de pagamentos. Acredito firmemente que não há um momento melhor do que agora para fazer parte desta história de sucesso e levar o negócio a um novo nível".

Sobre a TerraPay

Com sede no Reino Unido, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma viagem sem fronteiras tão segura quanto a do maior pagamento. O grupo vem construindo uma via de pagamentos em constante expansão que capacita as empresas a criarem experiências transparentes ao cliente, com uma passagem global ininterrupta, segura e em tempo real para cada pagamento, seja ele pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 26 mercados globais, a TerraPay é uma parceira global líder para bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais expansivo e inclusivo. Com acesso a uma infraestrutura de pagamentos que abrange todo o mundo, seus parceiros se tornam faróis da promessa de inclusão financeira global.

TerraPay

