TerraPay avança para oferecer pagamentos em contas bancárias nos EUA e no Canadá e facilitar transferências internacionais de dinheiro no mesmo dia e remessas transfronteiriças

- Presença global da TerraPay agora atinge 70 países.

- a empresa está empenhada em promover a mobilidade digital inclusiva para todos e está construindo uma via de pagamentos digitais confiável, além das fronteiras.

HAIA, Holanda, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, anunciou sua expansão para pagamentos de contas bancárias nos EUA e no Canadá para facilitar as remessas transfronteiriços digitais e as transferências de dinheiro para remetentes (parceiros e seus clientes) dos principais corredores em todo o mundo. O objetivo da TerraPay é construir vias de pagamento digital global que interconectem instituições financeiras, como bancos e carteiras móveis em todo o mundo, promovendo a inclusão, independência e capacitação de todos no ecossistema global.

Os usuários desses países e continentes que atualmente têm acesso tradicional a transferências diretamente para os EUA e Canadá, agora poderão enviar e receber remessas de forma mais eficiente e com as taxas de melhores práticas globais diretamente em suas contas bancárias por meio das redes de parceiros da TerraPay. Com essa entrada, a presença global da TerraPay atinge 70 países.

Os mercados dos EUA e do Canadá têm um ecossistema de pagamentos extremamente potencial, incluindo requisitos significativos de pagamento de negócios, pessoal e educacional. Isso faz com que os mercados sejam o lar de milhões de estudantes e trabalhadores migrantes em todo o mundo, que imigram em busca de melhores oportunidades de educação e trabalho. Com a expansão da TerraPay nessas economias sem dinheiro físico, indivíduos e empresas em todo o mundo que precisam fazer um pagamento pequeno, médio ou grande para os EUA ou Canadá podem fazer isso por meio da rede de parceiros globais bem entrincheirada da TerraPay de mais de 4 Bn em bancos e mais de 500 Mn em carteiras móveis. O moderno mecanismo de interoperabilidade da TerraPay permitirá que os clientes de seus parceiros enviem e recebam pagamentos em uma plataforma escalável, segura, transparente e eficiente, e com uma notificação de crédito garantida no mesmo dia. Tudo isso, com uma validação nominal.

"Temos o orgulho de anunciar nossa expansão para pagamentos em contas bancárias nos EUA e no Canadá, expandindo nosso alcance para 70 países em todo o mundo. Ao facilitar as transferências de dinheiro internacionais no mesmo dia e as remessas transfronteiriças, ofereceremos uma vantagem aos clientes de nossos parceiros. Os EUA e o Canadá são uma das maiores economias sem dinheiro físico em todo o mundo, o que nos dá a oportunidade certa de ampliar nossas operações no futuro. Esperamos pavimentar esses dois novos destinos em nossa via global de pagamentos , " declarou Ani Sane, cofundador e diretor de negócios da TerraPay.

Ao comentar sobre a incursão nas novas geografias marcantes, Philip Daniel, diretor regional da TerraPay, declarou: "Atualmente, existem mais de 5 milhões de pessoas que estudam e trabalham fora de seu país de origem. A maioria desses alunos e outras populações migrantes estão vivendo em países como EUA, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Canadá e outros, contribuindo com um investimento acumulado de 300 bilhões de dólares para a economia. Para os estudantes, esses gastos bilionários atendem às taxas de inscrição, taxas de mensalidade, gastos em cartões de débito fora e no campus, pagamentos de moradia. Portanto, pode ser facilmente verificado o tamanho do potencial de mercado para transações de remessa digital transfronteiriça contínuas. Nossa solução permite transferências de fundos P2P e B2B no mesmo dia em comparação com a entrega atual de 2 a 3 dias como nos canais bancários tradicionais. Nossos parceiros e consumidores finais se beneficiam de maior eficiência nos custos e receitas maiores, transformando o futuro de transferências de dinheiro digital eficientes."

A TerraPay se estabeleceu como parceira global dos principais bancos, operadoras de transferência de dinheiro, operadoras de carteira móvel e instituições financeiras para facilitar as transações digitais sem fronteiras. Como uma empresa B2B, a TerraPay faz parceria com outros negócios e os ajuda a alavancar sua plataforma de tecnologia ágil, segura e escalável para aumentar sua proposta de cliente para remessas, pagamentos e gastos transfronteiriços. A TerraPay é regulamentada em mais de 45 países em todo o mundo.

Sobre a TerraPay

A TerraPay é um provedor licenciado de soluções e infraestrutura de pagamentos digitais, facilitando os pagamentos globais. A base sólida da empresa e a tecnologia inovadora da plataforma se apresentam como o mecanismo de interoperabilidade digital, permitindo que clientes e empresas globalmente enviem e recebam pagamentos de forma segura, transparente, eficiente e em tempo real. A rede ágil suporta diversos instrumentos e tipos de pagamentos e cumpre os regulamentos complexos e padrões de conformidade em diferentes mercados.

Para mais informações, acesse terrapay.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1324550/TerraPay_Logo.jpg

FONTE TerraPay

