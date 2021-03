TerraPay fait une incursion dans les paiements par virement bancaire aux États-Unis et au Canada pour faciliter les transferts d'argent internationaux le jour même et les transferts transfrontaliers

- La présence mondiale de TerraPay s'étend désormais à 70 pays.

- La société s'est engagée à favoriser la mobilité numérique pour tous et à construire une autoroute numérique fiable des paiements, au-delà des frontières.

LA HAYE, Pays-Bas, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société d'infrastructure de paiement mondiale de premier plan, a annoncé son expansion dans le domaine des paiements par virement bancaire sur les marchés des États-Unis et du Canada afin de faciliter les transferts de fonds transfrontaliers numériques et les transferts d'argent rapides aux expéditeurs (partenaires et leurs clients) à partir des principaux axes du monde. L'objectif de TerraPay est de construire des autoroutes mondiales du paiement numérique qui relient les institutions financières telles que les banques et les portefeuilles mobiles à travers le monde, en favorisant l'inclusion, l'indépendance et l'autonomisation de tous dans l'écosystème mondial.

Les utilisateurs de ces pays et continents qui ont actuellement un accès traditionnel aux virements bancaires directement vers les États-Unis et le Canada, pourront désormais envoyer et recevoir des fonds plus efficacement et à des taux conformes aux meilleures pratiques mondiales directement sur leurs comptes bancaires par l'intermédiaire des réseaux partenaires de TerraPay. Avec cette entrée, l'empreinte mondiale de TerraPay atteint 70 pays.

Les marchés des États-Unis et du Canada présentent un écosystème de paiements avec un haut potentiel, comprenant d'importantes exigences en matière de paiement pour les entreprises, les particuliers et l'éducation. Cela permet aux marchés d'accueillir des millions d'étudiants et de travailleurs migrants dans le monde entier, qui viennent pour bénéficier de meilleures opportunités d'éducation et de travail. Avec l'expansion de TerraPay dans ces économies sans argent liquide, les particuliers et les entreprises du monde entier qui doivent effectuer un paiement de petite, moyenne ou grande taille aux États-Unis ou au Canada peuvent le faire grâce au réseau mondial de partenaires bien établi de TerraPay, qui compte plus de 4 milliards de banques et 500 millions de portefeuilles mobiles. Le moteur d'interopérabilité de pointe de TerraPay permettra aux clients de ses partenaires d'envoyer et de recevoir des paiements sur une plate-forme évolutive, sécurisée, transparente et efficace, avec une notification de crédit assurée le jour même. Tout cela, à une validation nominale.

« Nous sommes fiers d'annoncer notre expansion dans le domaine des paiements par virement bancaire aux États-Unis et au Canada, étendant ainsi notre portée à 70 pays dans le monde. En facilitant les transferts de fonds internationaux le jour même et les envois de fonds transfrontaliers, nous offrirons un avantage aux clients de nos partenaires. Les États-Unis et le Canada font partie des plus grandes économies sans argent liquide, ce qui nous donne l'occasion d'intensifier nos activités à l'avenir. Nous sommes impatients de paver ces deux nouvelles destinations sur notre autoroute des paiements mondiaux », a déclaré Ani Sane, co-fondateur et directeur commercial, TerraPay.

S'exprimant sur l'entrée dans les nouveaux territoires, Philip Daniel, directeur régional de TerraPay, a déclaré, « Actuellement, plus de 5 millions d'étudiants étudient et travaillent loin de leur pays d'origine. La plupart de ces étudiants et autres populations migrantes vivent dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, le Canada , contribuant à l'économie pour un montant cumulé de 300 milliards de dollars. Pour les étudiants, ces dépenses d'un milliard de dollars couvrent les frais de dossier, les envois de fonds pour les frais de scolarité, les dépenses pour les cartes de débit sur le campus et en dehors, les paiements de subsistance. Il est donc facile de déterminer l'importance du potentiel du marché des transferts de fonds numériques transfrontaliers fluides. Notre solution permet d'effectuer des transferts de fonds P2P et B2B le même jour, alors que les délais actuels sont de 2 à 3 jours comme pour les canaux bancaires traditionnels. Nos partenaires et les consommateurs finaux bénéficient d'un meilleur rapport coût-efficacité et de revenus accrus, ce qui transforme l'avenir des transferts d'argent numériques efficaces. »

TerraPay s'est imposé comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant qu'entreprise B2B, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plate-forme technologique agile, sécurisée et évolutive pour améliorer leur offre de services aux clients en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. TerraPay est réglementé dans plus de 45 pays à travers le monde.

À propos de TerraPay

TerraPay est un fournisseur de solutions et d'infrastructures de paiements numériques sous licence, qui ouvre la voie aux paiements internationaux. Les bases solides de l'entreprise et sa technologie de plate-forme innovante servent de moteur d'interopérabilité numérique permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site terrapay.com

