TerraPay consolide son arrivée en Amérique du Nord en obtenant la licence d'entreprise de services monétaires du CANAFE au Canada

TORONTO et LA HAYE, Pays-Bas, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Grâce à sa croissance, le Canada attire un nombre croissant d'immigrants qui stimulent son économie. Dans la poursuite de son objectif d'attirer des migrants au cours des prochaines années, le pays a besoin d'un cadre transparent et sécuritaire qui facilite les transferts de fonds pour l'ensemble des participants de l'écosystème des paiements.

Selon les estimations de la Banque mondiale, les transferts de fonds du Canada vers l'étranger ont atteint 27 milliards de dollars en 2018*, avec une part croissante de ces envois effectués de façon numérique. Ces chiffres reflètent une transition mondiale vers des économies sans liquidités.

À l'appui de ses efforts visant à répondre efficacement aux besoins dynamiques de l'industrie en matière de transferts de fonds, TerraPay, une société mondiale d'infrastructure de paiement de premier rang, a récemment annoncé son inscription auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM).

Cette licence aidera l'infrastructure de paiement transfrontalière solide et inégalée de l'entreprise à mobiliser les transferts de fonds internationaux dans la région, en temps réel et à faible coût. En tant qu'ESM autorisée, TerraPay sera en mesure de fournir divers services de paiement à valeur ajoutée à ses partenaires et ses clients.

La licence du CANAFE s'ajoute aux plus de 45 approbations réglementaires et licences locales de TerraPay et fournit aux immigrants canadiens un accès à nos réseaux de partenaires mondiaux, lesquels représentent deux milliards de comptes bancaires, plus de 500 millions de portefeuilles mobiles dans 100 pays et plus de 58 devises de règlement.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré ceci à propos de ce moment de fierté : « L'obtention de la licence CANAFE donne un élan stratégique à notre engagement d'accroître l'interopérabilité numérique entre les pays. Nous sommes bien équipés pour répondre aux exigences de nos partenaires et de leurs clients en matière de paiement au Canada. Notre objectif est d'assurer un accès mondial à l'ensemble des participants et d'apporter des innovations dans l'écosystème des paiements. »

*Données de la Banque mondiale pour 2018

À propos de TerraPay

TerraPay est une société agréée de solutions et d'infrastructure de paiements numériques construisant l'autoroute des paiements internationaux. La base solide de la société et sa plateforme technologique de pointe propulsent l'interopérabilité numérique, permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements en temps réel, de manière sécuritaire, transparente et efficace. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

