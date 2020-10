TerraPay reforça sua entrada na América do Norte com licença MSB da FINTRAC Canadá

TORONTO e HAGUE, Holanda, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O crescimento do Canadá deve-se a uma crescente população de imigrantes impulsionando a economia. Alimentando seu objetivo de atrair migrantes para o país nos próximos anos, há demanda de uma estrutura sem complicação e segura para facilitar os requisitos de transferência de dinheiro de todos os participantes no ecossistema de pagamentos.

Conforme os dados estimados em 2018* pelo Banco Mundial, o valor de US$ 27 bilhões da remessa do Canadá para o exterior, com uma participação crescente de remessas digitais, reflete um movimento global em direção às economias sem dinheiro.

Com o objectivo de reforçar ainda mais este impulso para responder eficazmente às necessidades dinâmicas de transferência de dinheiro do setor, a TerraPay, uma empresa líder global de infraestrutura de pagamentos, recentemente anunciou seu registro MSB com o Financial Transactions and Reports Analysis Centre do Canadá (FINTRAC).

Esta licença facilitará a inigualável e sólida infraestrutura de pagamentos transfronteiriça da Empresa a mobilizar remessas internacionais da região em tempo real, com custos baixos, e ajudará a oferecer diversos serviços de pagamento financeiro de valor agregado aos parceiros da TerraPay e seus clientes.

A licença FINTRAC adiciona à TerraPay mais de 45 aprovações regulatórias e licenças locais, agora conectando imigrantes canadenses às nossas redes de parceiros globais - 2 bilhões de contas bancárias, mais de 500 milhões de carteiras móveis, em 100 países e mais de 58 moedas de liquidação.

Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, comentou neste momento de orgulho, "A licença FINTRAC é um reforço estratégico ao nosso compromisso de condução da interoperabilidade digital entre países. Estamos bem equipados para atender aos requisitos de pagamento de nossos parceiros e seus clientes no Canadá. Trabalhamos para garantir acesso global a todos os participantes e inovação no ecossistema de pagamentos."

*Dados do World Bank em 2018

Sobre a TerraPay

A TerraPay é um fornecedor licenciado de soluções e infraestrutura digital de pagamentos, facilitando os pagamentos globais. A base sólida da empresa e a tecnologia da nova era da plataforma se apresentam como motor de interoperabilidade digital, permitindo que clientes e empresas globalmente enviem e recebam pagamentos de forma segura, transparente, eficiente e em tempo real. A rede ágil suporta diversos instrumentos e tipos de pagamentos e cumpre os regulamentos complexos e padrões de conformidade em diferentes mercados.

