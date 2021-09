TerraPay faz parceria com MOVii para abrir caminho para pagamentos internacionais integrados para residentes e membros da diáspora colombiana no mundo todo

Prevê-se que essa colaboração se realize em fases com o objetivo alinhado de transformar a forma como os residentes e membros da diáspora colombiana no mundo todo enviam e recebem dinheiro digitalmente.

A primeira etapa da parceria permitiria que membros da diáspora colombiana que residem em países da América do Norte e Europa, incluindo um grupo inteiro de 153 países parceiros de envio da TerraPay, transferissem pagamentos instantâneos para seus familiares e amigos na Colômbia por meio de pagamentos feitos pela carteira móvel MOVii. Isso abre uma oportunidade adicional de conectar os mais de 500 milhões de clientes parceiros da carteira móvel da TerraPay do mundo todo às carteiras móveis da MOVii na região.

Acompanhando o próximo marco nos meses subsequentes, a TerraPay reuniria uma plataforma de interoperabilidade semelhante para permitir que os residentes colombianos recebam transferências de dinheiro instantâneas de seus familiares e amigos que residem em várias partes do mundo, em forma de pagamentos em contas bancárias. Os planos de parcerias estratégicas estão no processo. Para capacitar ainda mais os residentes colombianos a se sentirem independentes e resilientes, a terceira fase desenvolve os canais de transferência de dinheiro para fora do país para os 79 países parceiros de recebimento consolidados da TerraPay.

Comprometida em atingir as principais metas de desenvolvimento sustentável alinhadas ao investidor da empresa - a visão da IFC de "acabar com a pobreza extrema até 2030" e "impulsionar a prosperidade compartilhada" - essa parceria promove a inclusão financeira, a independência e a resiliência de 1,7 milhão de usuários colombianos da MOVii em todo o mundo, tanto residentes quanto membros da diáspora.

Ao comentar sobre o lançamento da parceria, Ricardo Madronero, gerente regional da TerraPay na região da América Latina, declarou: "Nossa parceria com a MOVii é o meio de começar a acelerar a oportunidade crescente de membros da diáspora colombiana no mundo todo realizarem remessas de entrada. O mecanismo de interoperabilidade da TerraPay, que é referência no setor, conectará perfeitamente um número impressionante de mais de 1,7 milhão de usuários da carteira móvel MOVii para receber fundos de forma instantânea, com credibilidade. Um caminho interessante à frente com muitas outras colaborações para melhorar e aprofundar as conexões e o uso de canais de pagamentos múltiplos em todo o mundo."

"Temos orgulho de ser parceiros da TerraPay, capacitando ainda mais nossos usuários atuais de carteira móvel a fazer mais do que apenas realizar transações digitais. Agora, eles também podem receber transferências de dinheiro internacionais instantâneas de seus familiares que residem em qualquer um dos vários países da rede de parceiros de envio globais da TerraPay. Para membros da diáspora, a parceria facilita sua conexão com a família que ficou em seu país natal, com uma forma simples e econômica de enviar dinheiro para casa", disse Hernando Rubio, CEO e cofundador da MOVii.

A TerraPay se estabeleceu como parceira global dos principais bancos, operadoras de transferência de dinheiro, operadoras de carteira móvel e instituições financeiras para facilitar transações entre fronteiras. Como uma empresa B2B, a TerraPay é parceira de outras empresas e as ajuda a alavancar sua plataforma de tecnologia ágil, segura e escalável para melhorar sua oferta ao cliente de remessas, pagamentos e despesas internacionais. A TerraPay é regulamentada em mais de 15 países do mundo. Entre os principais mercados da empresa estão o Conselho de Cooperação do Golfo; norte e sul da África, assim como África Central; Europa e sudeste asiático; e América Central, do Norte e do Sul.

A TerraPay é uma provedora licenciada de infraestrutura e soluções de pagamentos digitais, que promove a rota global de pagamentos. A base sólida e a tecnologia inovadora da plataforma da empresa oferecem um mecanismo de interoperabilidade digital que permite a clientes e empresas em todo o mundo enviar e receber pagamentos de forma segura, transparente, eficiente e em tempo real. A rede ágil suporta diversos instrumentos e tipos de pagamentos e cumpre os regulamentos complexos e padrões de conformidade em diferentes mercados.

Para mais informações, acesse terrapay.com

A MOVii é o banco concorrente mais incrível da Colômbia, com foco em mudar o setor bancário, melhorando a inclusão financeira das pessoas que nunca utilizaram o sistema e dando a elas a oportunidade de gerenciar seu dinheiro conforme desejarem por meio de um aplicativo e cartão.

A MOVii está avançando com uma proposta de valor inovadora e descomplicada que se conecta com as pessoas e com suas necessidades financeiras e satisfaz sua falta de acesso ao sistema bancário. Com esse modelo, estima-se que a MOVii cresça e chegue a três milhões de usuários durante 2021, liderando o setor de bancos digitais na Colômbia.

Para mais informações, acesse www.movii.com.co

