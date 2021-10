TerraPay nomeia Deepak Bhutra como presidente de desenvolvimento de negócios e estratégia de pagamentos

Em sua nova função, Deepak se concentrará em ampliar o domínio de pagamentos da TerraPay e em liderar seu crescimento. Seu rico conhecimento e experiência no setor o ajudarão a aprimorar a proposta de valor da TerraPay, adicionando recursos de pagamento à notável linha comercial, fortalecendo, assim, a credibilidade e a confiança da empresa entre seus principais parceiros. Ao longo dos anos, Deepak desenvolveu uma forte afinidade com práticas de pagamentos em todos os aspectos. Trabalhou com grandes empresas de processamento de tecnologia, como FIS, First Data, Worldline e Mastercard. Deepak também exibiu suas habilidades de liderança durante seu tempo de trabalho com a JP Morgan e com a India Transact Services como vice-presidente e CEO, respectivamente. Também fundou a Dazzlepay Payment Processing Pvt Ltd em 2017.

Dando as boas-vindas a Deepak, Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, comentou: "Estamos ansiosos para receber a experiência de Deepak na liderança da transição da TerraPay de uma infraestrutura de remessas para uma infraestrutura de pagamentos. Seu rico conhecimento e experiência no domínio de pagamentos com uma abordagem altamente orientada por resultados o tornam fundamental em nosso diferencial de pagamentos. Sua compreensão do domínio de pagamentos, juntamente com suas estratégias inovadoras de crescimento, ajudará a ampliar os negócios extraordinários da TerraPay e nos ajudará a conquistar os mercados internacionais de pagamentos. Desejo a ele tudo de melhor para sua nova jornada conosco na TerraPay."

Falando sobre sua nomeação, Deepak Bhutra disse: "A TerraPay, sem dúvida, se estabeleceu como uma parceira de confiança em pagamentos globais e em transações internacionais. Acredito que a área de pagamentos é o próximo mecanismo de crescimento da TerraPay à medida que a empresa faz sua transição para deixar de ser apenas uma infraestrutura de remessas. Estou confiante de que, juntos, poderemos reforçar a TerraPay como uma parceira preferencial em todo o espectro de pagamentos. Para alcançar esta visão, nossa estratégia inicial envolverá estender os recursos de pagamento para os segmentos B2B, B2C e C2B, o que nos ajudará a alcançar nossa visão de longo prazo de ser líder no negócio de pagamentos."

Sobre a TerraPay

Com sede em Amsterdã, a TerraPay é uma provedora licenciada de infraestrutura e soluções de pagamentos digitais. Desde 2014, a empresa vem construindo uma via de acesso de pagamentos que só se expande e que oferece às empresas acesso global ininterrupto, seguro e em tempo real para cada pagamento, seja pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 15 mercados globais, a TerraPay é uma parceira líder global de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um rico ecossistema de pagamentos que oferece suporte a uma série diversificada de tipos e instrumentos de pagamento. Com integração única, a empresa conecta seus parceiros a esta rede global consagrada, com o respaldo de sólidos padrões de conformidade e segurança.

Para mais informações, acesse terrapay.com.

