TerraPay nomme Deepak Bhutra au poste de président du développement des affaires et des stratégies sur les paiements

Dans son nouveau rôle, Deepak se concentrera sur l'expansion du domaine des paiements de TerraPay et dirigera sa croissance. Sa riche connaissance et expertise de l'industrie l'aiderait à améliorer la proposition de valeur de TerraPay en ajoutant des capacités de paiement au secteur d'activité remarquable. Ainsi, il renforcera la crédibilité et la confiance de TerraPay parmi les partenaires clés. Au fil des années, Deepak a développé une affinité avec les pratiques de paiement dans l'ensemble du spectre. Il a travaillé avec des entreprises de traitement de technologies clés comme FIS, First Data, Worldline et Mastercard. Deepak a également démontré ses compétences de leader au cours de son mandat chez JP Morgan et India Tranasact Services en tant que vice-président et président directeur général, respectivement. Il a également fondé Dazzlepay Payment Processing Pvt Ltd en 2017.

En accueillant Deepak à TerraPay, Ambar Sur, fondateur et PDG a commenté : « Nous comptons sur l'expertise de Deepak pour diriger la transition de TerraPay des envois de fonds à l'infrastructure des paiements. Ses vastes connaissances et son expérience dans le domaine des paiements grâce à une approche hautement axée sur les résultats font de lui un acteur clé de nos paiements forts. Sa compréhension du domaine des paiements, jumelée à ses stratégies de croissance novatrices, nous aidera à élargir les activités formidables de TerraPay et à conquérir les marchés des paiements à l'échelle internationale. Je lui souhaite le meilleur pour son nouveau voyage avec nous à TerraPay. »

Au sujet de sa nomination, Deepak Bhutra a dit : « TerraPay s'est incontestablement imposé comme un partenaire de confiance dans les paiements mondiaux et les transactions transfrontalières. Je crois que le paiement est le prochain moteur de croissance de TerraPay à mesure que l'entreprise passe d'une entreprise de versements. Je suis convaincu qu'ensemble, nous serons en mesure de renforcer TerraPay en tant que partenaire privilégié pour l'ensemble des paiements. Pour réaliser cette vision, notre stratégie initiale consisterait à étendre les capacités de paiement aux segments B2B, B2C et C2B, ce qui nous aidera à réaliser notre vision à long terme dans le but d'être un acteur de premier plan dans le secteur des paiements. »

Basé à Amsterdam, TerraPay est un fournisseur autorisé d'infrastructure et de solutions de paiements numériques. Depuis 2014, l'entreprise construit une autoroute des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de bénéficier d'un passage mondial ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, quel qu'en soit le montant. Enregistré et réglementé sur 15 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert de fonds, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un riche écosystème de paiement qui soutient une gamme de types et d'instruments de paiement diversifiés. Avec une seule intégration, l'entreprise connecte ses partenaires à ce réseau mondial profondément enraciné, soutenu par de solides normes de conformité et de sécurité.

