TerraPay reçoit l'approbation de principe de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour une licence MPI

SINGAPOUR, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, une importante société mondiale d'infrastructure de paiement, a obtenu une autorisa-tion de principe pour une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de la part de l'Autori-té monétaire de Singapour (MAS), franchissant une étape importante vers le statut de société de paiement ayant obtenu le plus grand nombre d'approbations réglementaires.

Avec cette approbation convoitée de la MAS, un régulateur clé des services financiers, les clients de TerraPay et les principales entreprises mondiales pourront accéder à son vaste réseau à tra-vers 120 pays de réception et 208 pays d'envoi tout en permettant des transferts de fonds entiè-rement conformes, abordables et transparents. TerraPay, qui possède des approbations régle-mentaires dans 28 pays, facilite les transferts d'argent internationaux en toute conformité, les paiements d'entreprise sans friction et les méthodes de paiement alternatives.

Singapour a toujours été une région stratégique pour TerraPay, qui tire près de 50 % de ses re-venus de l'Asie. En raison de la position de Singapour en tant que porte d'entrée vers les mar-chés à forte croissance de l'Asie du Sud-Est, TerraPay capitalisera sur cette licence pour exploi-ter l'immense potentiel de la région et renforcer sa présence locale et ses partenariats existants à Singapour, en Corée du Sud, au Vietnam et aux Philippines.

À propos de l'obtention de cette approbation, Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Je suis incroyablement fier du réseau complet de partenaires, d'employés, de pays et de licences que nous avons établi dans le monde entier, qui nous permet d'offrir des services de paiement simplifiés pour tous. Obtenir cette approbation à Singapour a changé la donne : elle consolide notre position de leader des paiements transfrontaliers sur l'un des marchés financiers les plus importants au monde. »

« Chez TerraPay, nos valeurs fondamentales tournent autour de l'inclusion et de l'innovation. Nous sommes inspirés par le parcours en matière de fintech de Singapour, qui s'aligne parfaite-ment avec notre mission consistant à améliorer les vies et contribuer à une économie dynamique et inclusive. L'approbation de la MAS renforce notre engagement envers l'excellence, car nous visons à devenir la société de paiement la plus approuvée par la réglementation au monde. »

Soutenue par Prime, IFC, Partech Africa & Visa, TerraPay permet la mise en place de couloirs de paiement mondiaux sécurisés en temps réel à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, et connaît une expansion rapide en Amérique latine. En mai 2023, TerraPay a annoncé sa ronde de financement par actions de série B, au cours de laquelle elle a réussi à amasser plus de 100 millions de dollars pour ses plans d'expansion mondiaux, lui permettant de renforcer son réseau de paiement existant et d'étendre ses capacités et son infrastructure en matière de réglementation et de conformité à l'échelle mondiale.

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit des paiements mérite un voyage sans frontières aussi sûr que celui des plus grands. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistrée et réglementée à travers 28 marchés internatio-naux, TerraPay est l'un des principaux partenaires mondiaux pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Avec son vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles répartis dans 120 pays de réception et 208 pays d'envoi, TerraPay permet à ses partenaires de favoriser l'inclusion financière mondiale à grande échelle.

