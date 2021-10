TerraPay s'associe à LuLu International Exchange pour permettre des transferts transfrontaliers en temps réel des Émirats arabes unis vers les principaux marchés mondiaux

Selon un rapport de la Banque mondiale, les Émirats arabes unis étaient la deuxième plus grande source de transferts de fonds au niveau mondial en 2020, suivis par l'Arabie saoudite. LuLu International Exchange, avec l'un des plus grands réseaux d'agents et une base impressionnante de clients captifs utilisant l'application LuLu Money, reste à l'avant-garde des transferts de fonds transfrontaliers dans la région du Moyen-Orient.

Saurabh Ranjan, directeur régional, Moyen-Orient, TerraPay, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à LuLu International Exchange. Notre partenariat avec LuLu ouvre des facilités de paiement instantané par banque et portefeuille mobile dans les principaux corridors d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, ajoutant ainsi une plus grande couverture et efficacité à LuLu Money, par le biais des canaux de détail ou numériques de LuLu Exchange. Grâce à cette association, les clients de LuLu pourront accéder à des crédits instantanés ou le jour même au Royaume-Uni, en Asie, en Europe et en Afrique, sans arrière-pensée ni frais cachés. Notre alliance est un autre exemple de l'impact de notre réseau de paiement numérique interopérable sur les régions. Nous favorisons un meilleur accès aux services financiers dans le monde entier pour tous nos partenaires et clients »

À propos de ce partenariat, Adeeb Ahamed, directeur général de LuLu Financial Group a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à TerraPay. L'infrastructure et les partenaires du réseau mondial de paiements de TerraPay joueront un rôle déterminant dans la facilitation des transferts de fonds transfrontaliers de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Nous croyons aux partenariats de collaboration et à l'application de la technologie, et nous nous engageons à fournir des paiements instantanés, fiables et rentables à nos clients. »

Les deux entreprises travailleront ensemble pour favoriser les envois de fonds numériques en temps réel, encourager l'inclusion financière et favoriser l'adoption de paiements sans numéraire.

À propos de TerraPay

Basé à Amsterdam, TerraPay est un fournisseur autorisé d'infrastructure et de solutions de paiements numériques. Depuis 2014, TerraPay construit une autoroute des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de bénéficier d'un passage mondial ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, quel qu'en soit le montant. Enregistré et réglementé sur 15 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert de fonds, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un riche écosystème de paiement qui soutient une gamme de types et d'instruments de paiement diversifiés. Grâce à une intégration unique, l'entreprise connecte ses partenaires à ce réseau mondial profondément enraciné, soutenu par de solides normes de conformité et de sécurité

Pour plus d'informations, visitez terrapay.com

À propos de LuLu Financial Group

LuLu Financial Group, dont LuLu Exchange fait partie, est un fournisseur mondial de services financiers dont le siège se situe à Abu Dhabi et qui exploite plus de 235 succursales dans 11 pays sur les marchés du CCG, de l'APAC et du sous-continent indien. L'entreprise investit dans divers services et produits financiers numériques et non numériques destinés à améliorer la vie des gens, avec pour objectif d'innover et d'inspirer des expériences sur les marchés où elle opère.

Pour plus d'informations, visitez le site https://luluexchange.com/

