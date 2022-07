TerraPay s'associe à SendMN pour ouvrir la voie à des paiements transfrontaliers transparents pour les résidents de Mongolie et sa communauté établie dans le monde

LA HAYE, Pays-Bas, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa mission visant à renforcer et à unifier l'écosystème mondial des paiements, TerraPay, une société leader en matière d'infrastructure de paiement, s'est associée à SendMN NBFI. Basé en Mongolie, SendMN est un important transmetteur de fonds et une institution financière non bancaire. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés entendent simplifier les difficultés et relever les défis associés aux paiements sans frontières.

Les coûts d'envoi des paiements transfrontaliers sont très élevés, lents et non sécurisés. Ce partenariat est une première étape vers la réalisation de la vision des deux entreprises, à savoir transformer la façon dont les Mongols reçoivent et envoient des paiements en temps réel en donnant aux clients une indépendance et une inclusion financières. Les clients pourront recevoir des envois de fonds depuis les principaux couloirs comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Pologne, la Suède et la Suisse. Ils pourront également accéder aux principaux couloirs d'envoi comme l'Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, le Japon et les États-Unis, entre autres.

En 2021, la Mongolie a reçu un transfert de fonds personnel de 563,75 millions de dollars américains. 1,66 milliard de dollars ont été reçus et 2,34 milliards de dollars ont été envoyés via des transactions bancaires SWIFT. Les données ont également révélé que les femmes représentent 53 % de la clientèle, contre 47 % pour les hommes. Environ 59,83 % de ces transactions concernent les paiements et les pensions alimentaires, et environ 29,67 % de ces transactions sont suivies par les paiements de frais de scolarité et les dépenses médicales. Le début du mois de mars, la fin du mois d'août et le milieu du mois de décembre sont les périodes les plus chargées de l'année pour ce type de transactions. Les envois de fonds de la Mongolie devraient avoisiner les 17 millions de dollars en 2023*. Grâce à cette collaboration, TerraPay et SendMN entendent acheminer chaque transaction vers la Mongolie depuis l'Australie, les États-Unis et les pays de l'Union européenne vers les comptes des clients via SendMN. Ils faciliteront les transactions P2P, P2B, B2P et B2B qui permettront aux ressortissants établis dans le monde entier d'effectuer des transactions à faible coût, en temps réel, à destination de bénéficiaires en Mongolie en utilisant le moteur d'interopérabilité de pointe de TerraPay pour envoyer des paiements internationaux sur une plateforme évolutive, sécurisée, transparente et efficace.

Sheshagiri (Sukesh) Malliah, directeur régional Asie-Pacifique chez TerraPay, a partagé les points forts de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'accueillir SendMN en tant que partenaire de confiance en Mongolie. Il s'agit d'un marché clé avec un énorme potentiel, et cette association permettra à TerraPay de déployer ses solutions techniques exceptionnelles à l'échelle mondiale et de développer une affinité avec les résidents mongols établis dans le monde entier en leur proposant des options de paiement sans frontières rapides et abordables. Ce partenariat nous permettra également de présenter nos prouesses technologiques et notre plateforme innovante à nos clients mongols en leur fournissant des moyens efficaces, évolutifs et abordables d'envoyer et de recevoir des paiements en temps réel à leurs proches. Grâce à la transparence et à l'octroi de crédits en temps réel dans le respect des normes du secteur, nous sommes convaincus que nous renforcerons l'écosystème des transferts de fonds en Mongolie au fil du temps et que nous poursuivrons notre mission de création d'économies sans argent liquide. »

« C'est un privilège pour SendMN de collaborer avec TerraPay, la plus grande société internationale d'infrastructure de paiements au monde. Notre collaboration nous permettra de fidéliser nos clients en leur proposant des transactions économiques et fiables extrêmement rapides. Cela favorisera les entrées et les sorties de fonds et le développement socio-économique de l'économie à croissance rapide de la Mongolie, et encouragera davantage d'utilisateurs à recourir aux paiements numériques en reliant numériquement les principaux couloirs de transfert de fonds par une voie pratique et abordable. Nous sommes impatients d'entamer une collaboration fructueuse », a ajouté Turbold Batbold, PDG de SendMN.

* https://tradingeconomics.com/mongolia/remittances

À propos de TerraPay

Basée aux Pays-Bas, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. La société a construit une voie des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 26 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à une infrastructure de paiement qui couvre le monde entier, leurs partenaires deviennent des guides de la promesse d'inclusion financière mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site terrapay.com

À propos de SendMN

« SendMN » NBFI est le premier transmetteur d'argent en Mongolie et a été fondé en 2016, dans le but de proposer aux clients le moyen le moins cher et le plus pratique d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Nous proposons les services suivants à nos clients : transferts de fonds, change de devises et prêts. À la fin de l'année 2020, nous avons lancé « SendMN », notre application mobile de transfert d'argent à l'international. Les clients de SendMN peuvent envoyer ou recevoir des transactions sur leurs comptes dans n'importe quelle banque mongole, et nous envoyons et recevons des transactions en USD, EUR, RUB, GBP, KRW et CNY vers et depuis plus de 160 pays.

Pour en savoir plus, consultez le site send.mn

