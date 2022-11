TerraPraxis lançará o seu primeiro aplicativo na COP 27 para ajudar descarbonização das usinas de carvão

Uma solução para avaliar o parque mundial de carvão para conversão em fontes livres de emissões de carbono

LONDRES e CAMBRIDGE, Massachusetts, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TerraPraxis estará disponibilizando pela primeira vez em 7 de novembro sua nova aplicação EVALUATE, que permite que os proprietários e investidores de usinas de carvão em todo o mundo avaliem centenas de usinas de carvão para uma conversão rápida, de baixo custo e repetível para fontes de geração de energia livre das emissões de carbono. A organização sem fins lucrativos busca acelerar as soluções para setores de difícil descarbonização, que inclui o parque mundial de 2.400 usinas de carvão.

The EVALUATE application in action credit: TerraPraxis

Substituir as caldeiras de carvão existentes por uma nova geração de fontes avançadas de fissão, fusão e calor geotérmico permitirá que as usinas de carvão parem de queimar carvão — hoje a maior fonte de emissões globais de carbono — e continuem a operar sem emissões pelas próximas décadas. O aplicativo será gratuito e foi projetado para ajudar todos os proprietários de usinas de carvão do mundo, bem como investidores potenciais, a realizarem uma análise inicial do caso de negócios, incluindo custos e prazos estimados, para atualizar as usinas de carvão existentes.

O custo total pretendido para repotenciação é de USD 2.000/kWe, com uma duração prevista do projeto de menos de cinco anos.

A repotenciação de usinas de carvão com fontes de calor livre de emissões de carbono salvaria milhares de empregos, reaproveitando as instalações em vez de desativá-las e economizaria milhões de dólares de custo de capital ao reutilizar a infraestrutura e as linhas de transmissão existentes. Isso tem o poder de acelerar radicalmente uma transição energética limpa e equitativa, ao mesmo tempo em que oferece energia segura, confiável e limpa para milhões de pessoas em todo o mundo.

"Reaproveitar as usinas de carvão e gás atuais com tecnologias nucleares avançadas cria novas oportunidades para alavancar a infraestrutura, linhas de transmissão, conhecimento do setor, força de trabalho, capital e cadeias de suprimentos atuais para apoiar a descarbonização da economia global em velocidade e escala", disse Eric Ingersoll, cofundador e sócio-gerente da TerraPraxis

A solução vem após uma colaboração estratégica com a Microsoft, que ajudou a desenvolver o aplicativo. O aplicativo será divulgado pela primeira vez em Sharm El-Sheikh, no Egito, na COP27, uma reunião anual com líderes mundiais sobre a ação climática. A solução foi desenvolvida no Microsoft Azure e aproveita os recursos de computação e IA do Azure para analisar os detalhes de cada usina de carvão do mundo para configurações de SMR adequadas para repotenciar. Em seguida, a solução gera os detalhes financeiros e técnicos de cada projeto de repotenciação e utiliza o Microsoft Power Platform para disponibilizá-los aos proprietários de usinas de carvão em um portal de autoatendimento hospedado pela TerraPraxis.

"O mundo precisa de mais energia, e não de menos," disse Brad Smith, vice-presidente do conselho e presidente da Microsoft. "Para alcançar o carbono zero, devemos nos unir e desenvolver novas fontes de energia sustentável, bem como transformar o que já existe. A solução da TerraPraxis para transformar usinas de energia a carvão em fontes de energia livre de carbono é um ótimo exemplo da inovação que o mundo precisará para criar um futuro sustentável."

"Reaproveitar a infraestrutura fóssil atual também pode ajudar a garantir a continuidade das comunidades que dependem das usinas de energia existentes para energia, empregos, receita tributária e desenvolvimento econômico contínuo. Alavancar o poder da IA e da computação em nuvem pode acelerar ainda mais a atualização viável economicamente das usinas de carvão e gás com novas fontes avançadas de calor", disse Kirsty Gogan, cofundadora e sócia-gerente da TerraPraxis

O histórico Acordo de Paris alcançado na COP21 em dezembro de 2015 afirma que as emissões precisam ser reduzidas em 45% até 2030 e atingirem zero emissão de carbono até 2050 para limitar o aquecimento global a 1,5 °C. O progresso desde então não foi rápido o suficiente, com as emissões globais continuando a aumentar a cada ano, especialmente da fonte de energia mais poluente do mundo: o carvão. Faltando apenas 27 anos (9.900 dias) para 2050, a velocidade e a escala da transição para a energia limpa exigem a implementação sem precedentes de novas tecnologias para atender à crescente demanda global de energia, com boa relação custo-benefício e sem emissões.

Para atender a essa necessidade, a TerraPraxis está liderando um consórcio global, incluindo reguladores, governos, concessionárias, fornecedores de fontes de calor, operadoras, designers e montadoras — para dirimir as principais barreiras para a implementação rápida de fontes de calor livres de emissões, aproveitando o poder de projetos padronizados, IA, computação em nuvem e big data. As partes interessadas do projeto estão buscando o desenvolvimento de uma plataforma de REPOTENCIAÇÃO de arquitetura aberta, que possibilitaria que todas as partes do projeto trabalhassem juntas para transformar o design, licenciamento, desenvolvimento e a entrega do projeto.

Além de parcerias com a Microsoft, Bryden Wood, MIT e University at Buffalo, a TerraPraxis recentemente firmou uma série de colaborações estratégicas com os seguintes parceiros do setor de classe mundial e líderes de sustentabilidade.

A Schneider Electric e a TerraPraxis firmaram uma parceria estratégica que alavancará a liderança da Schneider Electric em tecnologia de ponta e fabricação global para oferecer tecnologias comprovadas para acelerar essa transição energética e ajudar a TerraPraxis a abrir o caminho para plantas novas e mais ágeis que possam ser construídas de forma mais rápida e com custo mais baixo para os clientes.

A TerraPraxis está ativamente envolvida com vários fornecedores de fonte de calor para desenvolver uma interface de sistemas padronizada que funcione entre uma variedade de fontes de calor livre de emissões e usinas de energia a carvão. Uma Carta de Intenção com a Terrestrial Energy já foi celebrada, com vários outras a seguir para se unirem ao consórcio.

A TerraPraxis vem trabalhando com um grupo de concessionárias, incluindo alguns dos maiores do mundo, e agora está buscando candidatos para participar do seu Customer Advisory Group. A TerraPraxis firmou uma parceria estratégica com a Elementl Power, uma empresa de desenvolvimento nuclear avançado que identifica, adquire e prepara locais nos EUA para a implementação de tecnologias nucleares avançadas. Como parte de sua estratégia para acelerar a implementação de energia limpa e de carga básica, a Elementl pretende utilizar o aplicativo EVALUATE para realizar a aquisição e conversão de usinas de carvão em energia nuclear avançada. A Elementl Power é uma empresa do portfólio da Breakwater North, uma empresa de investimento privado com foco em oportunidades nos setores de energia nuclear e limpa.

"A solução de Repotenciação de Carvão da TerraPraxis tem como alvo um custo nivelado de energia de USD 35 a 40 por megawatt-hora (não incluindo benefícios fiscais). Nos Estados Unidos, o novo benefício fiscal de produção de USD 30 por megawatt-hora, provisionado pela lei de redução da inflação, torna a repotenciação de usinas a carvão por tecnologias nucleares avançadas uma oportunidade de investimento altamente rentável," comentou Eric Ingersoll.

Junte-se à TerraPraxis para uma demonstração do aplicativo no Microsoft Pavilion (Zona Verde) em 8, 9 e 11 de novembro.

