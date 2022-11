TerraPraxis va lancer la première de ses applications pour aider les centrales à charbon à se décarboniser à la COP27

Une solution pour évaluer l'intégralité des centrales à charbon en vue de leur conversion en sources sans émissions

LONDRES et CAMBRIDGE, Massachusetts, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois le 7 novembre, TerraPraxis rend disponible sa nouvelle application EVALUATE, qui permet aux propriétaires et investisseurs de centrales à charbon du monde entier d'évaluer rapidement des centaines de centrales à charbon pour une conversion rapide à faible coût et reproductible vers des sources de production d'électricité sans émissions. L'organisme à but non lucratif cherche à accélérer les solutions pour les secteurs difficiles à décarboniser, qui comprennent le parc mondial de 2 400 centrales à charbon.

The EVALUATE application in action credit: TerraPraxis

Le remplacement des chaudières à charbon existantes par une nouvelle génération de sources de fission, de fusion et de chaleur géothermique de pointe permettrait aux centrales à charbon d'arrêter de brûler du charbon — la plus importante source d'émissions de carbone à l'échelle mondiale aujourd'hui — et de continuer à fonctionner sans émissions pendant des décennies. La demande sera gratuite et vise à aider tous les propriétaires de centrale à charbon dans le monde, ainsi que les investisseurs potentiels, à effectuer une analyse initiale de l'analyse de rentabilisation, comprenant les coûts estimatifs et le calendrier des étapes, pour la modernisation des centrales à charbon existantes.

Le coût total cible pour le repowering est de 2 000 $/kWe, avec une durée cible du projet de moins de 5 ans.

Le repowering des centrales à charbon par des sources de chaleur sans émissions permettrait de sauver des milliers d'emplois en réaffectant les installations au lieu de les fermer et d'économiser des millions de dollars en immobilisations en réutilisant l'infrastructure et les lignes de transport existantes. Cela permettrait d'accélérer radicalement une transition énergétique propre et équitable tout en fournissant une énergie sûre, fiable et propre à des millions de personnes dans le monde.

« La reconversion des centrales thermiques existantes au moyen de technologies nucléaires de pointe crée de nouvelles opportunités pour tirer parti des infrastructures, des lignes de transport d'électricité, des connaissances de l'industrie, de la main-d'œuvre, des capitaux et des chaînes d'approvisionnement existants pour appuyer la décarbonisation de l'économie mondiale, largement et rapidement », a expliqué Eric Ingersoll, cofondateur et directeur associé de TerraPraxis.

La solution est la continuité d'une collaboration stratégique avec Microsoft, qui a aidé à développer l'application. Elle est dévoilée pour la première fois à Charm el-Cheikh, en Égypte, à la COP27, une rencontre annuelle sur l'action climatique avec les dirigeants mondiaux. La solution est basée sur Microsoft Azure, et tire parti des capacités de calcul et d'intelligence artificielle d'Azure pour analyser les détails de chaque centrale à charbon dans le monde pour trouver des configurations de PRM appropriées pour le repowering. Elle génère ensuite les informations financières et techniques de chaque projet de repowering et utilise la Microsoft Power Platform pour les rendre disponibles pour les propriétaires de centrales à charbon dans un portail libre-service hébergé par TerraPraxis.

« Le monde a besoin de plus d'énergie, pas moins », a affirmé Brad Smith, président et directeur adjoint de Microsoft. « Pour atteindre la carboneutralité, nous devons nous unir et développer de nouvelles sources d'énergie durables, ainsi que transformer celles qui existent déjà. La solution de TerraPraxis pour transformer les centrales thermiques à flamme en sources d'énergie sans carbone est un excellent exemple de l'innovation dont le monde aura besoin pour créer un avenir durable. »

« La réaffectation des infrastructures fossiles existantes peut également aider à assurer une continuité pour les collectivités qui dépendent des centrales électriques existantes pour l'énergie, les emplois, les recettes fiscales et la continuité du développement économique. Tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle et du cloud peut accélérer davantage la mise à niveau rentable des sites de centrales thermiques avec de nouvelles sources de chaleur de pointe », a déclaré Kirsty Gogan, cofondatrice et directrice associée de TerraPraxis.

L'accord historique de Paris conclu à la COP21 en décembre 2015 stipule que les émissions doivent être réduites de 45 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les progrès réalisés depuis n'ont pas été assez rapides, les émissions mondiales continuant d'augmenter chaque année. En particulier pour la source d'énergie la plus polluante au monde : le charbon. Avec seulement 27 ans (soit 9 900 jours) d'ici 2050, la rapidité et l'ampleur de la transition vers l'énergie propre nécessitent un déploiement sans précédent de nouvelles technologies pour répondre à la demande mondiale croissante en énergie, en étant à la fois rentable et sans émissions.

Pour répondre à ce besoin, TerraPraxis dirige un consortium à l'échelle mondiale — qui comprend des organismes de réglementation, des gouvernements, des services publics, des fournisseurs d'énergie, des exploitants, des concepteurs et des assembleurs — pour éliminer les principaux obstacles au déploiement rapide des sources de chaleur sans émissions, tirant ainsi parti de la puissance des conceptions normalisées, de l'intelligence artificielle, du cloud et de la big data. Les parties prenantes du projet poursuivent le développement d'une plateforme d'architecture ouverte REPOWER, qui permettrait à toutes les parties du projet de travailler ensemble pour transformer la conception, l'octroi de licences, le développement et la livraison du projet.

En plus des partenariats avec Microsoft, Bryden Wood, le MIT et l'Université de Buffalo, TerraPraxis a récemment conclu une série de collaborations stratégiques avec les partenaires de l'industrie et les leaders en durabilité conséquents.

Schneider Electric et TerraPraxis ont conclu un partenariat stratégique qui mettra à profit le leadership de Schneider Electric en matière de technologie de pointe et de fabrication mondiale afin de fournir des technologies éprouvées pour accélérer cette transition énergétique et aider TerraPraxis à ouvrir la voie à de nouvelles installations plus agiles qui se construisent plus rapidement et à moindre coût pour les clients.

TerraPraxis collabore activement avec plusieurs fournisseurs d'énergie thermique pour mettre au point une interface de systèmes normalisée qui fonctionne parmi diverses sources de chaleur sans émissions et centrales à charbon. Une lettre d'intention avec Terrestrial Energy a déjà été signée, et d'autres ont suivi pour rejoindre le consortium.

TerraPraxis a travaillé avec un groupe de services publics, notamment certains des plus importants dans le monde, et est maintenant à la recherche de candidats pour rejoindre leur groupe consultatif de clients. TerraPraxis a conclu un partenariat stratégique avec Elementl Power, une entreprise de développement nucléaire de pointe qui identifie, acquiert et prépare des sites sur tous les États-Unis pour le déploiement de technologies nucléaires de pointe. Dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer le déploiement d'une énergie propre de base, Elementl a l'intention d'utiliser l'application EVALUATE pour effectuer l'acquisition et la conversion de centrales à charbon en centrales nucléaires avancées. Elementl Power est une société de portefeuille de Breakwater North, une société d'investissement privée axée sur les opportunités dans les secteurs du nucléaire et de l'énergie propre.

« La solution de repowering du charbon de TerraPraxis vise un coût énergétique de 35 $ à 40 $ par mégawattheure (sans compter les crédits d'impôt). Aux États-Unis, le nouveau crédit d'impôt à la production de 30 $ par mégawattheure, prévu par la Inflation Reduction Act, fait du repowering avec technologies nucléaires avancées des centrales à charbon une opportunité d'investissement très rentable », a souligné Eric Ingersoll.

Joignez-vous à TerraPraxis pour une démonstration de l'application au Pavillon Microsoft (Zone verte) les 8, 9 et 11 novembre.

Informations complémentaires :

Rendez-vous sur terrapraxis.org/

L'application EVALUATE sera disponible gratuitement ici : terrapraxisrepower.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937418/TerraPraxis_EVALUATE_app.jpg

SOURCE TerraPraxis