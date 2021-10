Tesla dépasse la concurrence dans le rapport 2021 d'Interbrand sur les meilleures marques mondiales

Sephora (100e) est le seul nouvel entrant dans le classement cette année, mais son ajout fait du groupe LVMH la plus grande entité du groupe dans le tableau. Le groupe LVMH est le premier à avoir cinq marques dans le tableau des meilleures marques mondiales - Sephora, Louis Vuitton (13e), Dior (77e), Tiffany & Co. (92e) et Hennessy (95e).

Top 10

Malgré sa croissance sismique, Tesla n'a pas encore fait son entrée dans le top 10. Apple 1er (408 251 millions de dollars US) occupe une fois de plus la première place du tableau, suivi d'Amazon 2e (249 249 millions de dollars US). Après avoir dépassé Google en 2020, Microsoft 3e (210 191 millions de dollars US) a conservé sa place dans le top 3. Les trois premières marques représentent un tiers (33 %) de la valeur totale du tableau cette année.

Le reste du Top 10 est le suivant : Google 4e (196 811 millions de dollars US), Samsung 5e (74 635 millions de dollars US), Coca-Cola 6e (57 488 millions de dollars US), Toyota 7e (54 107 millions de dollars US), Mercedes-Benz 8e (50 866 millions de dollars US), McDonald's 9e (45 865 millions de dollars US) et Disney 10e (44 183 millions de dollars US).

Valeur du classement

La valeur globale du tableau est passée à 2 667 524 millions de dollars US (soit une hausse de 15 % par rapport aux 2 326 491 millions de dollars US de 2020), ce qui représente le plus fort taux de croissance des 22 dernières années du classement des meilleures marques mondiales d'Interbrand

L'augmentation moyenne de la valeur de la marque en 2021 est de 10 %, soit nettement plus que le 1,3 % enregistré en 2020, ce qui s'explique en grande partie par les perturbations économiques causées par COVID-19. La technologie est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, avec une variation moyenne de la valeur de la marque de 23 % en glissement annuel. C'est également le secteur le plus précieux en termes de valeur moyenne des marques, suivi par les boissons et les articles de sport.

Principales conclusions

Au cours de l'analyse de BGB 2021, les marques qui ont progressé le plus rapidement ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des autres marques sur trois facteurs, révélant les priorités fondamentales :

· Direction : Ces marques définissent une direction claire, garantissant que l'ensemble de l'organisation sait où elle va, et travaille pour la même ambition.

· Agilité : Ces marques agissent rapidement, en lançant de nouveaux produits et services sur le marché et, si nécessaire, en pivotant pour répondre aux besoins changeants des clients.

· Participation : Enfin, ces marques emmènent les gens dans un voyage avec elles et les font participer au mouvement pour créer un monde de marque engageant.

« La direction, l'agilité et la participation sont trois thèmes clés que nous avons vus stimuler la croissance des marques au cours de l'année dernière. Il n'est peut-être pas surprenant, compte tenu de l'évolution constante du paysage commercial, que l'adhésion des employés, l'adaptation au changement et une solide base de clients aient aidé certaines marques à prospérer » a commenté Charles Trevail, PDG mondial d'Interbrand. « Il convient de souligner la croissance de Tesla au cours de l'année écoulée, une augmentation à trois chiffres de la valeur de la marque est sans précédent dans les 22 dernières années de Best Global Brands. Tesla est une marque qui incarne l'importance de la direction, de l'agilité et de la participation de la marque, je ne suis donc pas surpris que Tesla ait fait le plus grand bond dans le classement des meilleures marques mondiales en 2021. »

« Pour que les marques réussissent dans notre monde post-pandémique, notre classement met en évidence les clés permettant de débloquer les résultats. Les marques qui grandissent plus rapidement que le taux de croissance moyen à long terme sont performantes en matière de direction, d'agilité et de participation - en définissant une orientation stratégique claire, en pivotant rapidement et en emmenant les consommateurs dans un voyage » a commenté Gonzalo Brujo, président mondial d'Interbrand. « Alors que nous poursuivons la Décennie des possibilités, de nombreuses meilleures marques mondiales élargissent activement leurs possibilités en menant une innovation décisive, en développant des modèles commerciaux plus efficaces et en adoptant des positions intransigeantes. »

Pour obtenir le classement complet du Top 100 et un rapport comprenant une analyse exhaustive des tendances en matière de croissance, de secteur et d'industrie, ainsi que la méthodologie complète, visitez le site www.bestglobalbrands.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1661295/Interbrand.jpg

