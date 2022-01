TESSA THOMPSON DEVIENT LA NOUVELLE ÉGÉRIE D'ARMANI

Le FOND DE TEINT LUMINOUS SILK est reconnu pour avoir été la première expression de la philosophie de la Maison, visant à parfaire le teint de façon la plus légère possible. Il est proposé dans une gamme de 40 nuances pour s'adapter à toutes les carnations. LIP POWER est un rouge à lèvres satiné longue tenue, formulé à partir d'une combinaison d'huiles qui assure confort et protection, ainsi que de pigments haute intensité qui conférent une couleur vive longue durée, du confort et une sensation de légèreté. Son innovante pointe en forme de goutte permet une application facile et des lignes définies et précises.

« Mon idée de la beauté s'applique à toutes les femmes, car elle sublime leur personnalité et leur singularité. Tessa Thompson m'a frappé par l'énergie rayonnante qu'elle dégage, le calme vibrant de sa façon d'être. Je suis ravi de pouvoir travailler avec elle et d'exprimer une nouvelle facette du kaléidoscope féminin d'Armani beauty », a déclaré Giorgio Armani.

Tessa Thompson a ajouté : « Nos idées sur la beauté, d'un point de vue culturel, évoluent et deviennent plus inclusives. Ce que j'aime chez Armani, c'est la façon dont chaque femme, quelle qu'elle soit, est valorisée et se sent parfaitement épanouie. »

Née à Los Angeles, Tessa Thompson débute au théâtre, puis décroche des petits rôles à la télévision avant de se faire un nom au cinéma. Son premier rôle important a été dans le film phare « Dear White People » en 2014, suivi du film « Selma » d'Ava DuVernay, sorti la même année. Tessa Thompson est également connue pour son rôle dans la série dramatique « Westworld », nominée aux Emmy Awards. En 2015, Tessa Thompson joue dans « Creed – L'Héritage de Rocky Balboa » et reprend son rôle dans « Creed II » en novembre 2018. Elle tourne actuellement « Creed III ». Tessa Thompson incarne Valkyrie dans le film Marvel « Thor : Ragnarok » en 2017, suivi de « Avengers : Endgame » en 2019. Elle reprendra son rôle dans le prochain opus « Thor : Love and Thunder », dont la sortie est prévue en 2022. En 2019, elle fait la couverture du magazine TIME, en tant que « Leader de la prochaine génération ». En 2020, Tessa Thompson partage l'affiche de « Pour l'amour de Sylvie », film dont elle est également productrice exécutive. Tout récemment, elle est saluée par les critiques pour son rôle d'Irene Redfield dans le film de Rebecca Hall « Clair-Obscur », dont l'histoire se déroule dans les années 1920 et qui est sorti en novembre 2021 sur Netflix. Ce film, adapté du roman éponyme de Nella Larsen sur la Renaissance de Harlem dans les années 1920, explore la pratique de l'usurpation raciale. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Tessa Thompson lance en 2021 sa propre société de production, Viva Maude, pour laquelle elle a signé un « first-look deal » avec HBO/HBO Max, à commencer par les adaptations à l'écran des livres « The Secret Lives of Church Ladies » et « Who Fears Death ». De plus, Tessa Thompson a créé et sera la productrice exécutive du docu-série baptisé « Puzzle Talk », actuellement en développement pour Hulu.

Tessa Thompson rejoint Armani beauty aux côtés des actrices Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, et Greta Ferro ; des acteurs Ryan Reynolds, Jackson Yee et Nicholas Hoult ; ainsi que des mannequins Barbara Palvin, Madisin Rian et Valentina Sampaio. Toutes les égéries d'Armani beauty, chacune avec leur style unique, incarnent la vision de la beauté selon Giorgio Armani.

Armani beauty – simplicité, élégance naturelle et authenticité

Depuis plus de 20 ans, Armani beauty offre des produits de maquillage parfaitement texturés, des soins pour la peau formulés à partir de la science la plus novatrice, et des parfums créés avec les ingrédients les plus rares. S'inspirant de vraies personnes et de leurs besoins, la ligne de maquillage est créée pour sublimer la beauté naturelle, la révélant plutôt que la cachant, et est renommée pour plusieurs de ses produits emblématiques : les fonds de teint Luminous Silk et Power Fabric, ainsi que la ligne de maquillage Neo Nude, le mascara Eyes to Kill et le fard à paupières Eye Tint, de même que le rouge à lèvres Lip Maestro et le nouveau rouge à lèvres Lip Power. Les soins comprennent la ligne anti-âge signature Crema Nera. La marque englobe des collections de parfums pour homme et femme, parmi lesquels les emblématiques Acqua Di Giò, Sì et My Way, ainsi que sa collection de parfums haute couture Armani / Privé.

