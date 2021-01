Teste para COVID-19 da Seegene com recurso de coleta de amostra de saliva agora disponível na Europa

SEOUL, Coreia do Sul, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa sul-coreana de biotecnologia especializada em diagnóstico molecular, Seegene Inc. (KQ096530), anunciou na terça-feira que recebeu o certificado CE-IVD para a aplicação do teste à base de saliva para os ensaios Allplex™ SARS-CoV-2 e Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, e que os produtos com o recurso já estão disponíveis na Europa. A adição do recurso de coleta de amostra de saliva tem como objetivo diminuir a necessidade de coletar um grande volume de amostras por profissionais de saúde na linha de frente da pandemia da COVID-19.

Com o novo recurso, o teste de coleta de amostra de saliva pode ser usado alternadamente com o teste de coleta de amostra nasofaríngea, normalmente utilizado para testes de PCR multiplex em tempo real para a detecção do novo coronavírus. A principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul disse que seu teste de coleta de amostra de saliva oferece uma opção adicional para a coleta de amostra que é fácil, segura e conveniente, sem comprometer a sensibilidade e especificidade do teste.

Além disso, um estudo conduzido pelo Children's National Hospital, na cidade de Washington, durante o período de julho a setembro de 2020, mostrou que o ensaio Allplex™ 2019-nCoV da Seegene, uma versão anterior do teste de diagnóstico de COVID-19 da empresa, foi considerado o mais adequado para testar amostras de saliva coletadas dos participantes, entre os quatro ensaios de PCR para COVID-19 concorrentes aprovados pela FDA nos EUA. Foi observado também que a sensibilidade da detecção viral foi equivalente à das amostras nasofaríngeas testadas com o ensaio Allplex™ 2019-nCoV da Seegene.

O recurso de coleta de amostra de saliva da Seegene também pode eliminar a necessidade de materiais e mão de obra associada à extração de ácido nucleico, já que o teste é realizado diretamente da saliva bruta coletada dos participantes. Um representante da Seegene afirmou que o recurso de coleta de amostra de saliva, junto com a aplicação sem extração, que também recebeu a certificação CE-IVD em dezembro, permitirá que os laboratórios realizem testes em massa. A aplicação sem extração foi recentemente disponibilizada na Europa para o ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV e é especialmente interessante para os laboratórios que não possuem equipamento de extração; até então, um pré-requisito para o teste de diagnóstico molecular.

Durante a apresentação do primeiro teste de coleta de amostras de saliva da empresa, um representante da Seegene disse que o novo recurso é considerado um método eficiente de coleta de grande volume de espécimes, especialmente em um momento em que a mutação do coronavírus na Europa desencadeou um alarme global.

FONTE Seegene Inc.

