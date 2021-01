Le test COVID-19 de Seegene avec prélèvement d'échantillons de salive est désormais disponible en Europe

SEOUL, Corée du Sud, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie sud-coréenne spécialisée dans le diagnostic moléculaire, Seegene Inc. (KQ096530) a déclaré mardi avoir obtenu le marquage CE-IVD pour l'application des tests salivaires Allplex™ pour le dépistage du SARS-CoV-2 et Allplex™ pour le dépistage du SARS-CoV-2, de la Grippe A, de la Grippe B et du VRS. Les produits dotés de cette caractéristique sont désormais disponibles en Europe. Le nouvel ajout de la fonction de prélèvement d'échantillons de salive est destiné à soulager les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 qui collectent un grand volume d'échantillons.

Grâce à cette nouvelle fonction, le test de prélèvement d'échantillons de salive peut être utilisé de manière interchangeable avec le test de prélèvement d'échantillons nasopharyngés, normalement utilisé pour les tests PCR en temps réel pour le dépistage du nouveau coronavirus. La première entreprise coréenne de diagnostic moléculaire a déclaré que son test de prélèvement d'échantillons de salive offre une option supplémentaire pour un prélèvement d'échantillons facile, sûr et pratique sans avoir à compromettre la sensibilité et la spécificité du test.

Par ailleurs, une étude menée par le Children's National Hospital de Washington DC, de juillet à septembre 2020, a montré que le test Allplex™ 2019-nCoV de Seegene, une version antérieure du test de dépistage de la COVID-19 de la société, était le mieux adapté parmi les quatre tests PCR concurrents approuvés par la FDA EUA pour tester les échantillons de salive prélevés sur les participants. De plus, la sensibilité de la détection virale était équivalente à celle des échantillons nasopharyngés lorsqu'ils étaient testés sur le test Allplex™ 2019-nCoV de Seegene.

La fonction de collecte d'échantillons de salive de Seegene peut également éliminer le besoin de matériel et de main-d'œuvre associés à l'extraction d'acides nucléiques, puisque le test est effectué directement à partir de la salive brute prélevée sur les participants. Un fonctionnaire de Seegene a déclaré que la fonction de prélèvement d'échantillons de salive, ainsi que la méthode sans extraction, également marquée CE-IVD en décembre, permettront aux laboratoires de procéder à des tests massifs. La méthode sans extraction permet aux laboratoires de se passer d'équipement d'extraction, qui était auparavant une condition préalable aux tests de diagnostic moléculaire, et a récemment été mise à disposition en Europe pour le test Allplex™ de dépistage du SARS-CoV-2, de la Grippe A, de la Grippe B et du VRS.

Lors de la présentation du tout premier test de prélèvement de salive de la société, un responsable de Seegene a déclaré que cette nouvelle fonctionnalité est considérée comme une méthode efficace pour collecter un grand volume d'échantillons, surtout à un moment où les variants du coronavirus en Europe ont récemment déclenché une alerte mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.