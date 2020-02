Tests en conditions réelles: les plastiques compostables se décomposent en moins de 22 jours en compostage industriel

BERLIN, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Une étude récente du centre universitaire de recherche de Wageningen, aux Pays-Bas, a analysé le devenir des emballages compostables dans une usine de compostage industriel. Les résultats montrent que les produits certifiés EN13432 testés se décomposent dans un délai maximum de 22 jours. Le projet a été commandé par le ministère néerlandais des affaires économiques et de la politique climatique. "L'étude montre que les objets testés ont le même taux de désintégration et de dégradation que les biodéchets ordinaires, voire un taux encore plus rapide. Nous avons besoin de plus de recherches indépendantes de ce type", déclare François de Bie, président de EUBP (European Bioplastics).

L'objectif principal de l'étude était de recueillir davantage de données empiriques sur la question de savoir si le taux de désintégration des produits compostables est suffisant pour être compatible avec les pratiques actuelles de traitement des déchets organiques. Dans le cadre d'un essai de traitement industriel des déchets organiques en conditions réelles, neuf produits en plastique compostables différents ont été testés : sacs de collecte de déchets organiques, pots de plantes, sachets de thé, dosettes de café, capsules de café et étiquettes de fruits. "Nous avons étudié le comportement des plastiques compostables dans le système néerlandais actuel de traitement des GFT (c'est-à-dire des déchets biologiques séparés à la source) et nous sommes arrivés à la conclusion que les produits compostables peuvent être correctement traités avec des GFT", déclare Maarten van der Zee, co-auteur de l'étude.

Après un premier cycle de traitement des déchets de seulement 11 jours, le pot de plantes en PLA s'est déjà complètement désintégré. "C'est beaucoup plus rapide que le papier et la plupart des matières organiques. Même les peaux d'orange et de banane ne se sont pas complètement désintégrées et ont eu besoin de plus de temps", a commenté M. de Bie à propos de l'étude. "Le sachet de thé en PLA s'est également désintégré avec succès en 22 jours seulement. "

L'étude a également analysé la contamination visuelle du compost par les plastiques. Aucun plastique compostable n'a été identifié. "Ce résultat est d'une importance fondamentale", souligne M. de Bie. "Tous les acteurs impliqués dans le recyclage biologique ont désormais la preuve que les plastiques certifiés compostables le sont véritablement.

"En vue du prochain développement du cadre pour les plastiques biodégradables inclus dans le Green Deal européen, je demande à la Commission européenne de prendre en compte ces résultats de recherche et de soutenir davantage de projets de recherche similaires", a déclaré M. de Bie.

Pour lire l'étude complète : https://edepot.wur.nl/514397

