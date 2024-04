Tetra Pharm Technologies et Glysious annoncent une collaboration pour développer une combinaison transdermique de médicaments ciblant le système endocannabinoïde

Cette collaboration rassemble l'expertise de Tetra Pharm Technologies en matière de technologie habilitante et le système d'administration de médicaments transdermiques exclusif de Glysious, réputé pour son efficacité, son confort et sa commodité.

COPENHAGUE, Danemark, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies et Glysious sont heureux d'annoncer une collaboration stratégique visant à développer un système d'administration de médicaments transdermiques révolutionnaire en complément de plusieurs candidats du pipeline de de Tetra Pharm Technologies. L'invention commune vise à révolutionner l'administration transdermique de composés « difficiles à formuler » ciblant le système endocannabinoïde.

Tetra Pharm Technologies s'est concentré intensivement sur l'expertise en matière de formulation, c'est-à-dire sur la façon dont les molécules sont efficacement intégrées à un système d'administration de médicaments pour atteindre les objectifs souhaités. Glysious a travaillé rigoureusement au développement d'un patch adhésif pour l'administration de médicaments transdermiques depuis la constitution de la société en société en 2020.

« La technologie Glysious permet un dosage précis et soutenu, une charge médicamenteuse élevée et un vidage efficace des patchs. Les patchs transdermiques restent en place et sont très confortables et pratiques à utiliser, ce qui améliore la conformité des patients. « Cependant, nous avons identifié des défis avec les stratégies de formulation standard, qui ne fournissent pas une administration de médicaments acceptable en raison des lacunes de la matrice de formulation », déclare le professeur, Dr. Techn. Anne Ladegaard Skov, directrice scientifique, Glysious.

En 2023, Glysious et Tetra Pharm Technologies ont effectué des tests de faisabilité in vitro précoces, intégrant la technologie habilitante exclusive de Tetra Pharma Technologies pour l'administration de composés peu solubles avec le patch de Glysious.

Le Dr Morten Allesø, directeur scientifique de Tetra Pharm Technologies, a ajouté : « Bien que les deux parties aient été conscientes du caractère unique de nos technologies respectives, nous avons été positivement surpris de constater une augmentation de cinq fois la performance de notre produit combiné par rapport aux technologies de formulation conventionnelles. C'est vraiment remarquable, et nous considérons qu'il s'agit de notre obligation commune de faire progresser cette technologie au profit des patients. »

Les objectifs de cette collaboration comprennent la réalisation d'études complètes in vitro et in vivo pour évaluer le rendement et l'efficacité du système combiné d'administration de médicaments. En outre, Tetra Pharm Technologies et Glysious prévoient de rechercher un brevet commun pour l'invention conjointe, en veillant à ce que leur technologie innovante reste protégée et exclusive.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe innovante de Tetra Pharm Technologies sur ce système transdermique d'administration de médicaments qui ouvre la voie à la commercialisation et à l'expansion de la technologie Glysious dans le segment pharmaceutique », a déclaré Stina Bjerg Nielsen, PDG de Glysious.

Martin Rose, PDG de Tetra Pharm Technologies, conclut : « Cette collaboration représente une occasion unique d'exploiter les synergies entre nos technologies respectives. En combinant notre expertise, nous visons à développer un système d'administration de médicaments transdermiques qui offre une efficacité, une commodité et une conformité des patients supérieurs, soutenant plusieurs de nos programmes de pipeline ».

Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires échangeront leur expertise, leurs connaissances et leurs ressources. En outre, Tetra Pharm Technologies et Glysious mèneront conjointement des recherches, des expériences et des tests, au besoin, pour le développement d'un brevet commun. La portée de cette collaboration est axée sur les indications de maladies telles que la douleur, les troubles du sommeil et la régulation de l'appétit.

À propos de Tetra Pharm Technologies

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 dont la vision est d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tetrapharm.eu

À propos de Glysious

Glysious est une société danoise de technologies médicales, constituée en 2020, qui développe des patchs, des crèmes, des vaporisateurs et des mousses avec libération contrôlée d'ingrédients actifs pour les cosmétiques et les applications des sciences de la vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.glysious.com

Pour plus d'informations



Jacob Schlundt,

Directeur marketing,

Tetra Pharm Technologies

[email protected]

+45 51976225

Stina Bjerg Nielsen

PDG

Glysious

[email protected]

+45 3053 5393