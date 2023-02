Tetracore annonce l'achat par le département de l'Agriculture des États-Unis de kits de diagnostic de la PPA et de la fièvre aphteuse

ROCKVILLE, Maryland, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Tetracore, Inc. (Tetracore®) est heureuse d'annoncer son partenariat avec le Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour fournir un stock de kits de PCR pour la peste porcine africaine (PPA) et la fièvre aphteuse (FMD). Ces kits ont été achetés pour la Banque nationale de vaccins et de contre-mesures vétérinaires afin de s'assurer que les États-Unis sont prêts à faire face à une possible épidémie liée à une maladie animale exotique (MAE) aux conséquences graves. Les kits de diagnostic VetAlert™ de Tetracore de la PPA et la FMD sont les seuls kits de test PCR homologués par l'USDA pour ces maladies, et ils seront critiques pour minimiser les effets potentiellement dévastateurs d'une épidémie de MAE.

La présence de la PPA en République dominicaine représente une menace imminente pour la production alimentaire aux États-Unis. Les épidémies de FMD et de PPA peuvent avoir des conséquences économiques dévastatrices pour l'industrie du bétail. Contrer cette menace nécessite des diagnostics facilement accessibles, précis et validés. En cas d'augmentation immédiate du nombre d'échantillons reçus par les laboratoires de santé animale, les contre-mesures disponibles seraient rapidement épuisées. Pour aider les laboratoires à rehausser leurs capacités dans un scénario d'épidémie, l'USDA a demandé à Tetracore de stocker leurs kits de dépistages de la FMD et de la PPA homologués par l'USDA.

Les kits de diagnostic de la PPA et de la FMD de VetAlert™ ont été mis à jour à l'aide de séquences virales contemporaines afin de s'assurer que le test demeure approprié. Ces essais ont été validés dans le cadre d'études menées avec plusieurs laboratoires de référence. Les kits de diagnostic de la PPA et de la FMD de VetAlert™ ont été développés et commercialisés par les scientifiques de Tetracore et sont vendus exclusivement par Tetracore.

