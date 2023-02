Tetracore anuncia a compra de kits de teste de diagnóstico de peste suína africana (PSA) e febre aftosa (FA) pelo USDA

ROCKVILLE, Maryland, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tetracore, Inc. (Tetracore®) tem o prazer de anunciar sua parceria com o Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para fornecer um estoque de kits de PCR para Peste Suína Africana (PSA) e Febre Aftosa (FA). Esses kits foram adquiridos para uso no National Animal Vaccine and Veterinary Countermeasures Bank para garantir que os EUA estejam preparados para um possível surto de uma Doença Animal Transfronteiriça (FAD) de consequências graves. Como os únicos kits de PCR licenciados pelo USDA para essas doenças, os kits de teste de diagnóstico de PSA e FA VetAlert™ da Tetracore serão essenciais para minimizar os impactos potencialmente devastadores de um surto de doença animal transfronteiriça.

A presença da PSA na República Dominicana representa uma ameaça iminente ao bem-estar da produção de alimentos nos Estados Unidos. Surtos de FA e PSA podem resultar em consequências econômicas devastadoras para a indústria pecuária. Essa ameaça requer diagnósticos prontamente disponíveis, precisos e validados. Um aumento imediato de amostras recebidas em laboratórios de testes de saúde animal esgotaria rapidamente as contramedidas disponíveis. Para atender à necessidade de aumentar a capacidade do laboratório em um cenário de surto, o USDA solicitou à Tetracore que estocasse seus kits de teste licenciados pelo USDA para FA e PSA.

Os kits de teste de diagnóstico de PSA e FA VetAlert™ foram atualizados usando sequências virais contemporâneas para garantir que o teste permaneça adequado para o propósito. Esses testes foram validados em estudos com vários laboratórios de referência. Os kits de teste de diagnóstico de PSA e FA VetAlert™ foram desenvolvidos e comercializados por cientistas da Tetracore e são vendidos exclusivamente pela Tetracore.

A Tetracore é uma empresa de biotecnologia especializada no desenvolvimento e fabricação de dispositivos e ensaios de diagnóstico para detecção de doenças infecciosas. Ela está localizada no Biotechnology Corridor em Rockville, Maryland. A Tetracore foi fundada em 1998 por ex-inspetores de armas biológicas da Comissão Especial das Nações Unidas e cientistas do Naval Medical Research Institute em Bethesda, Maryland. Para mais informações, acesse www.tetracore.com ou entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

®Tetracore é uma marca registrada e VetAlert é uma marca comercial da Tetracore, Inc.

