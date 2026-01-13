TetraScience annonce sa collaboration avec Thermo Fisher Scientific pour accélérer l'exploitation des données scientifiques et de l'IA dans les laboratoires

Les deux entreprises travailleront ensemble pour aider les organisations pharmaceutiques à améliorer leur efficacité et à obtenir de meilleurs résultats pour les patients.

BOSTON, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience , société spécialisée dans les données scientifiques et l'IA, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Thermo Fisher Scientific Inc, leader mondial au service de la science, dans le but d'accélérer l'adoption de l'IA dans la recherche et le développement biopharmaceutique et la fabrication en transformant les données scientifiques en format natif pour l'IA et en développant des flux de travail intelligents à grande échelle.

Alors que la complexité et le coût de la mise sur le marché de nouvelles thérapies continuent d'augmenter, les entreprises biopharmaceutiques se tournent vers l'IA scientifique pour améliorer leur productivité et réduire le délai de mise sur le marché. Cependant, l'IA ne crée une valeur significative que lorsqu'elle repose sur des données scientifiques natives pour l'IA, ce qui est presque impossible à atteindre dans l'écosystème fragmenté des laboratoires d'aujourd'hui, où les instruments et les systèmes logiciels des différents fournisseurs produisent des données incompatibles en terme de format, de sémantique et de dépendances de flux de travail.

La plateforme Scientific Data Foundry et la Scientific Use Case Factory de TetraScience, indépendantes des fournisseurs, transforment les résultats expérimentaux provenant d'instruments hétérogènes en flux de travail scientifiques standardisés, déployables et compatibles avec l'IA.

Dans le cadre de cette collaboration, TetraScience intégrera les solutions d'instrumentation et d'informatique de Thermo Fisher, afin de libérer davantage la valeur des données scientifiques à grande échelle. Associées aux capacités d'IA de Thermo Fisher, Tetra AI (la couche d'intelligence qui relie données et flux de travail, afin d'aider à la prise de décision scientifique et à l'émergence de perspectives transversales) contribuera à alimenter des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée pour améliorer la reproductibilité, le rendement et l'évolutivité des thérapies en recherche et développement comme en fabrication.

« L'IA scientifique ne peut être atteinte sur la base de systèmes fragmentés et de flux de travail sur mesure. La mise en œuvre de l'IA nécessite des données scientifiques harmonisées à grande échelle, enrichies d'un contexte spécifique aux cas d'utilisation ciblés. C'est ainsi que l'on obtient de meilleurs résultats scientifiques, et c'est précisément ce que permet TetraScience », a déclaré Patrick Grady, PDG de TetraScience. « Notre collaboration avec Thermo Fisher Scientific permettra aux organisations biopharmaceutiques d'aller plus vite et de remplacer les processus isolés par un système d'exploitation scientifique natif pour l'IA qui augmente ses capacités à chaque utilisation, grâce à la capacité de Tetra AI à apprendre de chaque expérience et de chaque flux de travail ».

« Chez Thermo Fisher Scientific, notre mission, qui consiste à permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr, nous pousse à repenser en permanence la manière dont nous soutenons le travail le plus important de nos clients », a déclaré Sean Baumann, vice-président, Digital and AI, Life Sciences, Diagnostics and Applied, Thermo Fisher Scientific. « L'exploitation de l'IA est une évolution naturelle de cette démarche, et notre collaboration avec TetraScience renforce la façon dont nous aidons nos clients à automatiser la gestion des données à grande échelle dans les laboratoires. Ensemble, nous aiderons nos clients à accélérer les découvertes scientifiques dans l'industrie biopharmaceutique ».

Cette collaboration traduit un engagement commun en faveur de l'avancement de l'IA scientifique grâce à des solutions interopérables et alignées sur les standards de l'industrie. Les deux entreprises se concentreront sur les flux de travail scientifiques à forte valeur ajoutée au sein de certaines organisations biopharmaceutiques mondiales, dont plusieurs utilisent déjà les solutions combinées de TetraScience et de Thermo Fisher Scientific, posant ainsi les bases d'une adoption et de répercussions plus larges dans l'ensemble du secteur. La collaboration comprend également des efforts conjoints pour apporter des solutions intégrées aux clients dans les domaines de la R&D et de la fabrication biopharmaceutiques.

M. Grady, PDG de TetraScience, a souligné que « l'annonce d'aujourd'hui marque un tournant décisif pour l'ensemble du secteur des sciences de la vie, car elle illustre le pouvoir des collaborations dans l'accélération de l'IA scientifique ».

À propos de TetraScience

TetraScience est la société spécialisée dans les données scientifiques et l'IA, qui construit le système d'exploitation pour l'intelligence scientifique. Sa Scientific Data Foundry convertit les matières premières de la science en données natives de l'IA, tandis que sa Scientific Use Case Factory industrialise les flux de travail basés sur l'IA dans les domaines de la R&D et de la fabrication. Tetra AI relie la Foundry et la Factory, fournissant des capacités agentiques qui guident les scientifiques à travers des flux de travail complexes, font émerger des connaissances inter-domaines et accélèrent les résultats scientifiques. Bénéficiant de la confiance des investisseurs majeurs, des principales sociétés biopharmaceutiques au monde et de partenaires mondiaux tels que NVIDIA, Databricks, Snowflake et Microsoft, TetraScience remodèle les industries scientifiques du monde entier pour les faire entrer dans l'ère de l'IA. Pour plus d'informations, visitez le site tetrascience.com .

