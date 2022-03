Teva armonizza la vendita di farmaci in Europa con Veeva CRM

L'azienda farmaceutica, tra le top 20 nel mondo, implementa un'unica soluzione per allineare la vendita di farmaci in Europa

BARCELLONA, Spagna, 16. marzo 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Teva Pharmaceuticals ha ampliato l'uso delle soluzioni Veeva con l'adozione di Veeva CRM per allineare la vendita di farmaci su un'unica piattaforma in otto paesi in Europa, tra cui Italia, Francia, Spagna, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia. A Teva, che produce farmaci generici e biofarmaceutici, serviva una soluzione all'avanguardia per unificare la vendita di farmaci in tutte le aree geografiche.

In precedenza Teva utilizzava vari sistemi legacy in diversi paesi. L'azienda ha armonizzato il suo sistema tecnologico commerciale in Europa implementando la vendita di farmaci su un'unica piattaforma. L'uso di Veeva CRM per la vendita di farmaci ha permesso a Teva di ridurre le pratiche amministrative e ha consentito ai suoi team di condividere facilmente le best pratice tra i mercati.

"Ora che i nostri informatori scientifici utilizzano Veeva CRM per la vendita di farmaci, siamo in grado di ridurre il tempo di negoziazione degli ordini, velocizzandone la lavorazione e consegnando i farmaci alle farmacie più rapidamente", ha affermato David Savitt, direttore e responsabile della tecnologia per il Global Digital Commercial di Teva Pharmaceuticals. "Ora possiamo ottimizzare il prezzo dell'ordine in modo più efficace, poiché i calcoli degli sconti sono già precaricati in Veeva CRM, rendendo l'intero processo di ordinazione dei farmaci, dalla commissione alla consegna, semplice ed efficiente".

I team di vendita dei farmaci di Teva ora possono lavorare con le farmacie in modo più efficace grazie a un avanzato sistema digitale di gestione degli ordini abbinato alle informazioni chiave offerte da Veeva CRM MyInsights. Veeva CRM fornisce ai venditori informazioni utili al punto vendita, tra cui tutto lo storico delle attività come ordini passati, stato delle fatture e storico delle negoziazioni. Questa visione completa aiuta gli informatori scientifici a condurre con successo negoziazioni fondamentali per il processo di vendita.

"Le farmacie tendono a essere il primo punto di interazione per i pazienti che cercano aiuto e consulenza", ha affermato Rohan Poole, direttore della strategia commerciale di Veeva. "Stiamo aiutando i team di vendita a ridurre il tempo dedicato alla registrazione di chiamate e ordini, in modo che possano dedicarsi ad instaurare rapporti di fiducia con i farmacisti aiutandoli a migliorare l'esperienza del paziente".

Teva utilizza anche Veeva CRM per le interazioni con i professionisti della salute, incluse le soluzioni Veeva CLM, Veeva CRM Approved Email e Veeva CRM Engage Meeting per personalizzare le interazioni con i clienti. Abbinato all'uso di Veeva Vault PromoMats, l'azienda può arricchire le interazioni dei clienti con contenuti significativi e personalizzati.

