Teva Pharmaceuticals entscheidet sich für Veeva Vault CRM

Agentisches CRM mit branchenspezifischer KI für eine tiefere Kundenbindung

PLEASANTON, Kalif., 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Teva Pharmaceuticals Veeva Vault CRM weltweit einsetzen wird.

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Veeva durch den Wechsel zu Vault CRM zu erweitern", sagte Lavanya Narasimhamurthy, Vizepräsidentin für IT im Bereich US-Handel und globale Handelslösungen bei Teva. „Wir beide setzen uns stark für den Erfolg unserer Kunden ein und Vault CRM wird Teva die technische Grundlage bieten, um die kommerzielle Umsetzung voranzutreiben."

Teva Pharmaceuticals Commits to Veeva Vault CRM (PRNewsfoto/Veeva Systems)

„Von der Innovation in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie bis hin zur Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Apothekenmarken auf der ganzen Welt setzt sich Teva für die Bedürfnisse der Patienten ein", sagte Tom Schwenger, Präsident und CCO von Veeva. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir unsere strategische Partnerschaft mit Teva um Veeva Vault CRM erweitern können."

Vault CRM ist Teil der „Vault CRM Suite" von Anwendungen, welche die technologische Grundlage für die kommerzielle Abwicklung bilden. Vault CRM enthält den Agentic Call Report, um kommerzielle Nachweise zu generieren, indem konforme Freitexte verwendet werden, um Erkenntnisse zu gewinnen und die kommerzielle Agilität zu erhöhen.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva liefert die Industry Cloud für die Lebenswissenschaften mit Software, KI, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, denen das Unternehmen dient. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören die Risiken und Unsicherheiten, die in unserem Formblatt 10-K für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr offengelegt sind, welches Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 13 und 14). Weitere Risiken sind in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen aufgeführt, die auf sec.gov abrufbar sind.

Kontakt:









Maria Scurry

Veeva Systems

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Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems, Europa

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