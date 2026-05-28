Teva Pharmaceuticals s'engage en faveur de Veeva Vault CRM

CRM agentique avec IA spécifique au secteur pour un engagement client plus profond

PLEASANTON, Californie, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Teva Pharmaceuticals avait adopté Veeva Vault CRM dans le monde entier.

Teva Pharmaceuticals Commits to Veeva Vault CRM (PRNewsfoto/Veeva Systems)

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat stratégique avec Veeva en adoptant Vault CRM », déclare Lavanya Narasimhamurthy, vice-présidente des systèmes d'information pour les activités commerciales aux États-Unis et les solutions commerciales mondiales chez Teva. « Nous partageons un engagement profond en faveur de la réussite des clients, et Vault CRM fournira à Teva la base technique nécessaire à l'exécution commerciale. »

« En innovant dans les domaines des neurosciences et de l'immunologie et en fournissant des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des marques pharmaceutiques à l'échelle mondiale, Teva s'engage à répondre aux besoins des patients », avance Tom Schwenger, président et directeur commercial de Veeva. « Nous sommes honorés d'étendre notre partenariat stratégique avec Teva pour y inclure Veeva Vault CRM. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM Suite qui constituent la base technologique de l'exécution commerciale. Vault CRM comprend le rapport d'appel par agents pour produire des données probantes commerciales, en utilisant du texte libre conforme pour obtenir des informations permettant d'accroître l'agilité commerciale.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :









Maria Scurry

Veeva Systems

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Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems, Europe

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