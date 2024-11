Texas Instruments donne une accélération à ses livraisons aux clients européens en ouvrant un nouveau centre de distribution de produits près de Francfort, en Allemagne

Le centre de distribution ultramoderne et entièrement automatisé va permettre une livraison le jour même dans le centre de l'Allemagne et le lendemain dans la majeure partie de l'Europe.

FRANCFORT, Allemagne, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Texas Instruments (TI) (Nasdaq : TXN) a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de distribution de produits à la pointe de la technologie à Dreieich, en Allemagne, près de Francfort. Ce nouveau centre de distribution offre 9 000 mètres carrés d'espace et de nouvelles fonctions d'automatisation. Le nouveau centre a la capacité d'expédier rapidement jusqu'à 7 500 commandes par jour d'une large gamme de semi-conducteurs analogiques et de traitement embarqués de TI dans toute l'Europe.

Texas Instruments' new 9,000 square meter product distribution center near Frankfurt enables fast, reliable delivery of TI semiconductors across Europe.

« Notre nouveau centre de distribution de produits offre un service plus rapide, plus efficace, plus flexible et plus fiable aux clients de TI en Europe, afin de répondre à la demande actuelle et future en matière de semi-conducteurs », a déclaré Stefan Bruder, président de Texas Instruments Europe. « Notre nouveau centre à Dreieich constitue le dernier ajout au réseau mondial de distribution de produits de TI qui, combiné à nos options d'achat pratiques, offre une expérience client améliorée, allant de la sélection du produit jusqu'à l'expédition. »

Situé à proximité de nombreux clients industriels et automobiles de TI, ainsi que de l'aéroport de Francfort, le nouveau centre de distribution permet une livraison plus rapide des produits en Europe. Le processus de préparation, d'emballage et d'expédition est entièrement automatisé et les commandes sont prêtes à être expédiées en 15 minutes ou même moins. Les clients du centre de l'Allemagne peuvent s'attendre à une livraison le jour même, tandis que les clients de la plupart des pays européens bénéficieront d'une livraison le lendemain.

TI est présente en Europe depuis 1956, et son nouveau centre de distribution vient renforcer l'empreinte européenne existante de TI, qui comprend une usine de fabrication de tranches de semi-conducteurs à Freising, en Allemagne, des équipes de recherche et de développement, ainsi que plus de 30 bureaux de vente répartis dans 18 pays européens. Les clients d'Europe et du monde entier peuvent facilement acheter auprès de TI et économiser sur les frais de change avec plus de 20 options de devises disponibles (y compris l'euro, la livre sterling, la couronne norvégienne et le franc suisse) lorsqu'ils achètent sur TI.com ou par le biais de TI API suites.

