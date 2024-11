Texas Instruments beschleunigt die Belieferung europäischer Kunden durch neu eröffnetes Vertriebszentrums bei Frankfurt

Das hochmoderne, vollautomatisierte Vertriebszentrum ermöglicht Lieferung am selben Tag in West- und Mitteldeutschland und am nächsten Tag in ganz Europa

FRANKFURT, Deutschland, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) gab heute die Eröffnung seines neuen hochmodernen Produktvertriebszentrums in Dreieich bei Frankfurt bekannt. Dieses neue Vertriebszentrum bietet eine Fläche von 9.000 Quadratmetern und neue Automatisierungsfunktionen. Der neue Hub verfügt über die Kapazität, um täglich bis zu 7.500 Bestellungen einer breiten Palette von analogen und eingebetteten TI-Prozessorhalbleitern in alle Teile Europas zu versenden.

Texas Instruments' new 9,000 square meter product distribution center near Frankfurt enables fast, reliable delivery of TI semiconductors across Europe.

„Unser neues Produktvertriebszentrum bietet einen schnelleren, effizienteren, flexibleren und zuverlässigeren Service für die TI-Kunden in Europa, um die Nachfrage nach Halbleitern jetzt und in Zukunft zu decken", so Stefan Bruder, President, Texas Instruments Europe. „Unser neues Zentrum in Dreieich ist die jüngste Erweiterung des globalen Produktvertriebsnetzes von TI, das in Verbindung mit unseren bequemen Einkaufsmöglichkeiten ein verbessertes Kundenerlebnis von der Produktauswahl bis zum Versand bietet."

Das neue Vertriebszentrum befindet sich in der Nähe vieler Industrie- und Automobilkunden von TI sowie des Frankfurter Flughafens und ermöglicht eine schnellere Produktlieferung in Europa. Der Kommissionier-, Verpackungs- und Versandprozess ist vollständig automatisiert, und die Bestellungen sind innerhalb von 15 Minuten oder weniger versandfertig. Kunden in West- und Mitteldeutschland können mit einer Lieferung am selben Tag rechnen, während die Kunden in den meisten europäischen Ländern eine Lieferung am nächsten Tag erhalten.

TI ist seit 1956 in Europa tätig. Das neue Vertriebszentrum verstärkt die vorhandene europäische Präsenz von TI, die eine Halbleiterwaferfabrik in Freising, Deutschland, Forschungs- und Entwicklungsteams sowie mehr als 30 Vertriebsbüros in 18 verschiedenen europäischen Ländern umfasst. Kunden in Europa und auf der ganzen Welt können bequem bei TI einkaufen und mit mehr als 20 Währungsoptionen (darunter Euro, Pfund Sterling, Norwegische Kronen und Schweizer Franken) beim Kauf auf TI.com oder über TI API Suites bezahlen und so die Umtauschgebühren sparen.

Erfahren Sie mehr:

Informationen zu Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen, das analoge und eingebettete Prozessorchips für Märkte wie Industrie, Automobil, Unterhaltungselektronik, Kommunikationsausrüstung und Unternehmenssysteme entwickelt, herstellt und vertreibt. Im Kern geht es uns darum, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir Elektronik durch Halbleiter erschwinglicher machen. Diese Leidenschaft ist auch heute noch lebendig, da bei jeder Innovation die nächste Generation auf der vorherigen aufbaut, um unsere Technologie zuverlässiger, erschwinglicher und energiesparender zu machen und den Einsatz von Halbleitern in der Elektronik überall zu ermöglichen. Weitere Informationen auf TI.com.

