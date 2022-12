TG ImmunoPharma (TGI) annonce l'approbation par la FDA de la demande IND pour le TGI-2, un nouvel anticorps thérapeutique anti-PVRIG

HEFEI, Chine, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TG ImmunoPharma Co., Ltd. (Hefei, Chine), une société biotechnologique innovante dédiée à la découverte de nouveaux médicaments immunothérapeutiques et leader mondial de la recherche sur les cellules NK, a annoncé aujourd'hui que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé sa demande de nouveau médicament expérimental (IND) pour le TGI-2/NM1F, un nouvel anticorps thérapeutique anti-PVRIG utilisé chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. À l'heure actuelle, aucun médicament ciblant le PVRIG n'a encore été approuvé à l'échelle mondiale.

Le TGI-2/NM1F est un anticorps monoclonal IgG1 humanisé ciblant le PVRIG pour le traitement des tumeurs malignes. L'anticorps se lie au PVRIG avec une affinité élevée pour bloquer l'interaction PVRIG/PVRL2 et restaurer les fonctions immunitaires anti-tumorales des cellules NK et des cellules T (lymphocytes T). Les données précliniques suggèrent que le TGI-2/NM1F a une demi-vie longue et est bien toléré à des doses très élevées chez les primates non humains. Le traitement au TGI-2/NM1F en monothérapie démontre une inhibition significative de la croissance tumorale dans les spécimens de souris subissant des xénogreffes tumorales humaines, tout en améliorant davantage l'effet anti-tumoral lorsqu'il est combiné avec un inhibiteur PD-1.

« Il s'agit d'une étape importante pour TGI, qui a reçu l'autorisation de la FDA de faire passer le TGI-2 aux essais cliniques. Le TGI-2 offre une fonction anti-tumorale remarquable et une bonne sécurité avec une affinité plus élevée et une dose initiale plus faible que ses concurrents, ce qui le rend très prometteur pour un usage clinique », a déclaré Zhigang Tian, titulaire d'un doctorat, fondateur de TGI et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et d'Academia Europaea. « Nous sommes impatients de lancer un essai clinique de phase 1 dans plusieurs centres de soins aux États-Unis pour les patients atteints de tumeurs solides avancées pour lesquels les thérapies classiques sont actuellement inefficaces, ce qui exige des médicaments innovants dans un avenir proche. En outre, la demande d'IND devrait être soumise sous peu en Chine. »

À propos de TGI

TGI est une société de biotechnologie fondée par l'équipe de R&D dirigée par le Dr Zhigang Tian, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et d'Academia Europaea. Elle est dédiée au développement de médicaments immunothérapeutiques innovants. Faisant partie des leaders mondiaux de la recherche sur les cellules NK dont l'objectif est de renforcer la fonction anti-tumorale des cellules NK et d'autres lymphocytes humains, l'équipe s'est concentrée sur la découverte de nouvelles cibles pour l'immunothérapie du cancer depuis des années. Le pipeline thérapeutique de la société comprend plus de 10 produits agissant contre de nouvelles cibles qu'elle a découvertes, y compris des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, des anticorps bispécifiques, des activateurs de cellules NK/T et des immunocytokines. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web de TGI à l'adresse suivante : http://www.tgimmunopharma.com.

Déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme « sera », « pourrait », « s'attend », « prévoit », « croit », « potentiellement », « planifie », « objectif », « estimation », « probable », « devrait », « confiant » et « a l'intention » (collectivement appelés « déclarations prospectives ») et décrivent des opinions sur des événements futurs possibles. Ces déclarations sont sujettes à des risques et incertitudes importants. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations prospectives, car elles sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction quant aux événements futurs à cette date. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs qui échappent au contrôle de la Société et qui peuvent entraîner les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société à être sensiblement différents de ceux exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux reflétés dans les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, 1) les risques associés à nos activités ou à la concurrence sur le marché et 2) les effets des changements politiques, économiques, législatifs, réglementaires ou relatifs aux pratiques de l'entreprise.

Par conséquent, ni la Société ni aucun employé ne doit assumer l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de prendre toute obligation si les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

SOURCE TG ImmunoPharma Co., Ltd.